Matrix 4 : Hugo Weaving a failli revenir dans le rôle de l’Agent Smith

Hugo Weaving, alias l’Agent Smith dans les films précédents, a failli revenir dans Matrix 4.

Si les fans de la saga Matrix sont contents qu’un quatrième film est en préparation, deux personnages importants de la franchise originale ne seront pas de retour. Laurence Fishburne ne reprendra pas son rôle de Morpheus et Hugo Weaving ne sera pas non plus de la partie dans la peau de l’Agent Smith.

Contrairement à Fishburne, qui n’a pas été invité à revenir, Weaving a failli faire son retour mais le timing était mauvais et ils n’ont pas réussi à trouver un compromis. Dans une interview à Collider, Weaving explique : « Lana [Wachowski] tenait beaucoup à ce que je fasse partie de [The Matrix 4] », a déclaré Weaving.

« Je le voulais vraiment parce que je les aime tous beaucoup. J’avais des réticences initiales à l’idée de revenir revisiter The Matrix, après avoir déjà fait trois films, mais ensuite j’ai lu le scénario et j’ai reçu une offre via mon agent. J’ai immédiatement répondu oui, puis nous avons entamé des négociations. »

Mais il était déjà engagé sur un autre projet : « Je faisais une pièce, à l’époque, mais nous travaillions sur des dates pour que je puisse faire les deux. Et puis, Lana a décidé qu’elle ne voulait pas changer ses dates, donc je ne pouvais pas le faire. En un mot, c’est ce qui s’est passé. »

Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Joathan Groff, Neil Patrick Harris, Max Riemelt, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick et Yahya Abdul-Mateen II ont aussi rejoint le film.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 est prévu pour le printemps 2022.

Source : Collider / Crédit ©Warner Bros