Justice League : Ray Fisher contre-attaque la réponse de Warner Bros

Ray Fisher répond à Warner Bros et dit qu’il a bien coopéré dans l’enquête sur le comportement abusif qu’il rapporté sur le tournage de Justice League.

La guerre entre Ray Fisher et Warner Bros continue de plus belle. Ce week-end, Warner Bros a répondu aux allégations de Ray Fisher concernant les comportements abusifs de Joss Whedon, Geoff Johns et Jon Berg sur le tournage de Justice League.

Dans la réponse de Warner Bros, les studios affirment que Fisher a refusé de coopérer avec l’enquêteur mais l’acteur dit au contraire, lui avoir parlé le mois denier via Zoom. Il a même posté l’e-mail qu’il a envoyé au syndicat des acteurs juste après le rendez-vous virtuel.

Il a tweeté : « Merci à tous pour le soutien et pour voir à travers la tentative désespérée et dispersée de @wbpictures de me discréditer pour continuer à protéger ceux qui sont au pouvoir. J’ai rencontré l’enquêteur via Zoom le 26 août. Vous trouverez ci-dessous un e-mail que j’ai envoyé à mon équipe et @sagaftra juste après ».

Dans la lettre, il explique qu’il dû mettre fin à l’entretien plus tôt parce qu’il ne voulait pas rentrer dans les détails. Il y avait une tiers personne présente durant l’appel et il n’était pas au courant qu’elle sera là. Il souhait d’abord consulter son équipe avant d’aller plus loin.

Thank you all for the support and for seeing through @wbpictures desperate and scattershot attempt to discredit me to continue protecting those in power.

I met with the investigator via Zoom on Aug 26th. Below is an email I sent to my team and @sagaftra immediately after:

— Ray Fisher (@ray8fisher) September 5, 2020