Avengers 5 : Le méchant l’Abomination de Hulk réintroduit dans le MCU ?

Le MCU pourrait réintroduire, l’Abomination, un méchant de Hulk, dans Avengers 5.

Avengers 5 est encore bien loin de se faire. Pour le moment, Marvel se concentre sur la Phase 4 et les sorties repoussées de Black Widow et The Eternals. Il y a également les prochains films comme Doctor Strange 2 et Thor 4 ainsi que séries Disney+ qui ont pris du retard dans leur tournage à cause de la pandémie.

L’idée d’un Avengers 5 semble ainsi très lointaine mais il faut tout de même réfléchir à ce que sera le prochain film crossover de la franchise Marvel. La sortie récente du jeu vidéo Marvel’s Avengers a vu l’apparition de l’Abomination ce qui serait peut-être un indice sur sa présence dans Avengers 5.

L’Abomination est l’un des plus grands ennemis de Hulk et il est apparu pour la première fois dans les comics en 1967. Le méchant a été présenté comme un espion du KGB nommé Emil Blonsky. Comme Hulk, l’Abomination a été créé après s’être soumis à un rayonnement gamma de haute intensité qui l’a transformé en une créature verte et écailleuse monstrueuse avec des branchies, une force surhumaine, une guérison régénératrice et la capacité de tirer des rayons gamma à volonté. Contrairement à Hulk, l’Abomination conserve son intellect après sa transformation, et sa force n’est pas alimentée par la colère.

Le personnage faisait partie du film L’Incroyable Hulk de 2008, un film qui fait techniquement partie du Marvel Cinematic Universe mis que beaucoup ont oublié. Il était alors joué par Tim Roth et l’acteur a révélé qu’il y a eu des discussions pour un retour dans Avengers l’Ere d’Ultron mais ces plans ont finalement été abandonnés.

Si Marvel avait déjà l’intention de le ramener dans L’Ere d’Ultron, il est bien possible que cet antagoniste fasse son retour dans un prochain film et Avengers 5 semble approprié. De plus, le personnage de Thaddeus Ross, qui était dans L’Incroyable Hulk, sera de retour dans Black Widow, toujours joué par William Hurt.

Nous savons que l’Abomination était un ancien agent du KGB et il est possible que Ross travaille avec l’agence et, par extension, avec l’Abomination. Ce serait un moyen astucieux de réintroduire le personnage, d’autant plus qu’on sait que Black Widow reviendra en Russie dans le film.

Notez que la série She-Hulk est aussi en préparation et que Bruce Banner pourrait y faire une apparition. On imagine alors que cette série serait un bon moyen de réintroduire l’Abomination en premier avant de le retrouver sur grand écran.

Source : Inverse / Crédit ©Marvel