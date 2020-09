Alien : Ridley Scott confirme un nouveau film

Ridley Scott confirme qu’un nouveau film Alien est en préparation, mais il ne devrait pas suivre les traces de Covenant ou de Prometheus.

Ridley Scott a donné une nouvelle mise à jour sur le film préquel d’Alien. Le réalisateur revient sur les écrans pour sa nouvelle série Raised by Wolves dont il a réalisé les deux premiers épisodes. Étant donné que le réalisateur fait un peu de presse pour la série HBO Max, les questions ramènent inévitablement à la franchise Alien et à savoir si un autre film est en route ou non.

Scott a confirmé qu’un nouveau film était bien en préparation et devrait allier dans une nouvelle direction : « C’est en cours. Nous avons emprunté une voie pour essayer de réinventer les choses avec Prometheus et Covenant. Que nous y retournions directement est douteux parce que Prometheus l’a très bien réveillé. Mais vous savez, vous vous posez des questions fondamentales comme : « Est-ce que l’extraterrestre lui-même et les créatures sont à bout de souffle ? Devez-vous repenser tout cela et utiliser simplement le mot pour franchise ? » C’est toujours la question fondamentale. »

Peu importe la direction de ce nouveau film Alien, les fans de la franchise devraient être contents que Scott travaille sur un nouveau film. Cependant, il faudra être patient puisque le projet en est à peine à ses débuts mais Ridley Scott semble assez enthousiaste à l’idée d’explorer un autre angle de l’histoire.

Récemment, Sigourney Weaver a discuté de la possibilité d’un Alien 5 mais elle ne pense pas en faire partie puisque selon elle « Ridley [Scott] est allé dans une direction différente. Peut-être que Ripley a fait sa part. Elle mérite de se reposer. »

Prometheus était le premier retour de Ridley Scott dans la franchise en plus de 30 ans depuis l’original de 1979 avec Sigourney Weaver. James Cameron a réalisé la suite Aliens, tandis que David Fincher a réalisé Alien 3 et Jean-Pierre Jeunet a réalisé Alien : Resurrection.

On dirait que Scott a de grands projets en réserve pour le prochain volet de la saga Alien.

Source : Forbes / Crédit ©Fox