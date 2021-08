The Walking Dead saison 11 : Maggie sera une personne différente

Maggie sera une personne différente dans la saison 11 de The Walking Dead.

« La femme qui est partie n’est pas celle qui se tient ici maintenant. Alors continue de me pousser, Negan. S’il te plaît. » C’est la menace que Maggie Rhee (Lauren Cohan) fait peser sur Negan (Jeffrey Dean Morgan) dans la première bande-annonce de la saison 11 de The Walking Dead.

Plus d’une saison après le départ temporaire de Cohan dans la saison 9, Maggie a fait un retour pour aider à terminer la guerre des Whisperers dans le final original de la saison 10, « A Certain Doom », avant de retrouver Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride ) dans l’épisode de la saison 10 prolongée « Home Sweet Home ».

Mais le retour à la maison de Maggie, avec son fils de neuf ans Hershel Rhee (Kien Michael Spiller), n’était pas vraiment « sweet ». Retourner à Alexandrie signifiait retrouver Negan, le tueur de son mari, huit ans après la confrontation qui a incité Maggie à quitter la Virginie avec Georgie (Jayne Atkinson) et à ne jamais regarder en arrière – jusqu’à maintenant.

« L’une des choses les plus excitantes cette année, bien sûr, c’est que Lauren Cohan est de retour dans le rôle de Maggie. Cela a changé l’orientation d’une partie de l’histoire dans ces huit premiers épisodes en particulier, et c’est excitant », a déclaré la productrice exécutive Denise Huth, lors d’un live avec TWDUniverse sur Twitch.

Maggie s’est confiée à Daryl sur ses années passées sur la route dans « Home Sweet Home », mais les parties les plus sombres de ce qui est arrivé à son peuple – un petit groupe appelé les Wardens – est une histoire qui commencera à se révéler dans les premiers épisodes de la saison 11.

« Il y a beaucoup de choses sur elle que nous ne savons pas. Elle était partie depuis longtemps et elle a vu beaucoup de choses, et cela va informer qui elle est maintenant », a déclaré Huth. « Elle n’est pas la même personne qu’elle était quand elle est partie. Et donc juste voir certains de ces acteurs qui n’ont pas travaillé ensemble depuis un moment, leur excitation de se retrouver, ça avait cette énergie du premier jour d’école quand nous avons commencé. »

Dans la saison 11, les habitants d’Alexandria sont pourchassés par les Reapers, le groupe de tueurs masqués qui ont marqué Maggie et son peuple à mort. Les nouveaux méchants provenant du passé de Maggie font partie d’une histoire originale et ne sont pas tirés des comics. Cela signifie que même les lecteurs du matériel source ne sauront pas à quoi s’attendre lorsque les Reapers reviendront pour commencer la première partie de la saison finale de The Walking Dead.

Séparée en trois parties, la saison 11 de The Walking Dead revient le 23 aout sur OCS.

Source : ComicBook / Crédit ©AMC