Sandman saison 1 : Le tournage est terminé pour la série de Neil Gaiman

La production de la saison 1 de la série Sandman de Neil Gaiman est terminée.

L’adaptation par Netflix de Sandman de Neil Gaiman a officiellement terminée son tournage. Cette information vient de Gaiman lui-même, qui a révélé la nouvelle sur son Tumblr officiel.

La partie des effets visuels de la post-production est en cours, mais l’auteur a déclaré que les fans vont devoir être patients quant à la de sortie ou même une bande-annonce officielle de la série. La seule chose que Gaiman a pu promettre à propos de la série, c’est qu’elle est fidèle aux romans graphiques. « Eh bien, nous avons terminé la photographie principale de la saison 1, et maintenant nous devons tous être patients pendant que les effets visuels et autres sont terminés, la musique est écrite et enregistrée, » a écrit Gaiman.

Il ajoute : « Non, je ne connais aucune date de sortie, ni même quand la bande-annonce sortira. On dirait Sandman. Je ne sais pas si cela signifie que les gens qui regardent [seulement] la télévision l’aimeront – bien que j’espère que ce sera le cas – mais je suppose que si vous aimez Sandman et que vous voulez le voir à l’écran, alors vous aimerez ça. (Je pense aussi que Tom Sturridge sera une star après la première saison de Sandman.) »

Tom Sturridge, incarnera Dream aussi connu sous le nom de Morphée dans les comics. Il s’agit du personnage principal qui est incarnation vivante du rêve. L’un des personnes les plus importants est celui de Lucifer qui sera incarné par Gwendoline Christie (Games of Thrones).

Christie n’est pas la seule ancienne de Game of Thrones puisque le personnage de Roderick Burgess sera joué par Charles Dance. Lucienne (version féminine du libraire des comics) sera jouée par Vivienne Acheampong. On trouvera également Kirby Howell-Baptiste (The Good Place) en tant que Death (la Mort), et Mason Alexander Park dans le rôle de Desire, qui sont les frères et soeurs de Dream.

Côté biblique, les rôles d’Abel et Cain seront respectivement joués par Asim Chaudhry et Sanjeev Bhaskar tandis que celui du Corinthien sera incarné par Boyd Holbrook (Narcos).

Neil Gaiman est à la fois scénariste et producteur exécutif sur Sandman.

Source : SlashFilm/ Crédit ©Netflix