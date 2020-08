Legends of Tomorrow saison 6 : Olivia Swann, alias Astra, sera de retour (spoilers)

Olivia Swann, qui incarne Astra, sera bien présente dans la saison 6 de Legends of Tomorrow. Attention spoilers sur la saison 5

Alors qu’Astra Logue était libre à la fin de la saison 5 de Legends of Tomorrow, on apprend qu’Olivia Swann sera bien de retour l’année prochaine. Selon EW, l’actrice a signé à nouveau et sera régulière comme la saison passée.

Olivia Swann a rejoint Legends of Tomorrow vers la fin de la saison 4, qui s’est terminée avec Astra relâchant plusieurs méchants historiques dans le monde. Cela l’a érigée en première grande méchante de la cinquième saison, mais elle n’est pas restée une ennemie trop longtemps et a fini par rejoindre le groupe.

Dans la saison 5, Astra a fait équipe avec les Légendes pour trouver le Loom of Fate parce qu’elle voulait sauver sa mère. Bien que ce plan n’ait pas nécessairement fonctionné comme elle l’espérait, Astra a aidé les Légendes à vaincre les Fates, a rendu don âme à John Constantine (Matt Ryan) et a décidé d’emménager dans le manoir anglais du chasseur de démons dans le final de la saison.

Avec une telle résolution, il n’était pas clair si Astra continuerait à faire partie de la série, mais il s’avère qu’elle le fera. Cela signifie qu’elle sera auprès de la Team pour affronter les extraterrestres qui ont enlevé Sara Lance (Caity Lotz).

Le casting de la série a subi quelque changement cette dernière année. Shayan Sobhian qui incarne Behrad le frère de Zari, a été promu tandis que Maisie Richardson-Sellers, Brandon Routh et Courtney Ford ont tous quitté la série lors de la saison 5.

Legends of Tomorrow revient en 2021 sur la CW.

