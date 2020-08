John Wick 5 : Le film est en développement et sera filmé juste après John Wick 4

Le film John Wick 5 est officiellement en développement et sera filmé consécutivement à John Wick 4.

Keanu Reeves ne chaume pas. Alors que John Wick 4 n’est pas encore filmé, John Wick 5 est déjà dans les tuyaux chez Lionsgate. Les deux prochains volets seront tourner en même temps l’année prochaine et Keanu Reeves reprendra évidemment son rôle.

« Nous sommes occupés à préparer les scripts pour les deux prochaines volets de notre franchise d’action John Wick », a déclaré le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, lors d’une conférence téléphonique de jeudi sur les résultats du studio. Il ajoute : « Nous espérons filmer John Wick 4 et 5 consécutivement lorsque Keanu sera disponible au début de l’année prochaine. »

Keanu Reeves est actuellement au milieu de la production de The Matrix 4, dont le tournage a interrompu en mars en raison de la pandémie COVID-19. De toute évidence, le tournage et la sortie des futurs volets de John Wick dépendront fortement du moment où les restrictions sanitaires commenceront à s’atténuer.

Pour rappel, les films John Wick suivent le tueur à gages éponyme alors qu’il poursuit et est poursuivi par d’autres agents meurtriers, menant à toutes sortes de scènes de combat chorégraphiées avec précision. Les trois films ont connu un succès critique et commercial, le troisième, Parabellum, ayant rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde.

La franchise fait même des petits puisqu’une série dérivée, The Continental, et un film centré sur une femme assassine, Ballerina, sont également en préparation.

Source : Deadline / Crédit ©Lionsgate