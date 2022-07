Stranger Things saison 4 : Les frères Duffer ont failli tuer un autre personnage

Les frères Duffer révèlent quel autre personnage ils pensaient tuer dans la saison 4 de Stranger Things et teasent une date pour la saison 5. Spoilers.

La saison 4 de Stranger Things a vu la mort de deux personnages, dont le président du Hellfire Club et métalleux Eddie Munson (Joseph Quinn) et le Dr Martin Brenner (Matthew Modine). Mais il s’avère qu’un autre personnage a évité de justesse un sombre destin.

Les créateurs Matt et Ross Duffer ont révélé que dans un scénario initial, Enzo (Tom Wlaschiha), l’agent de sécurité russe qui devient le confident du prisonnier Jim Hopper (David Harbour), n’est pas sorti de Kamtchatka. « En ce qui concerne qui s’en sort, qui vit ou meurt, je pense qu’il y avait une version où Dimitri, alias Enzo, ne survit pas », a déclaré Matt Duffer à Collider.

Enzo se lie d’amitié avec Hopper après avoir été dénoncé comme un traître et emprisonné aux côtés de son ami américain. « Il a fini par s’en sortir », a déclaré Matt Duffer à propos du favori des fans. « Mais c’est l’écart [le plus] radical par rapport à une idée originale que nous avons fait. »

Ross Duffer ajoute qu’il est inhabituel pour eux de s’écarter des scripts initiaux. « Lorsque nous découpons une saison, c’est l’une des premières choses dont nous parlons, c’est : ‘Où voulons-nous que cette histoire se termine ?’ Donc, la fin est toujours ce but. Même si nous découpons l’épisode un, nous savons exactement où nous allons. Je ne pense pas que nous ayons vraiment dévié pour aucune saison pour le final, nous sommes toujours restés fidèles à nos idées. Je crois que c’est pareil ici. »

Les frères ont précédemment révélé qu’ils savaient déjà comment se terminerait la cinquième et dernière saison à venir – ils ne savaient tout simplement pas encore comment ils y parviendront. Ils ne savent pas non plus quand elle sera exactement diffusée, mais ils ont confirmé que l’écriture des derniers épisodes commencera en aout.

Le processus d’écriture prenant naturellement quelques mois, les fans peuvent probablement s’attendre à ce que la saison 5 de Stranger Things commence à tourner l’année prochaine. Compte tenu des longues exigences de post-production de la série, les téléspectateurs peuvent espérer revenir Hawkins d’ici 2024 voire 2025 au plus tard.

Source : Collider / Crédit ©Netflix