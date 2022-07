Pretty Little Liars Original Sin : Nouveau groupe d’ados et nouvelle menace « A » (trailer)

Le trailer de Pretty Little Liars Original Sin dévoile un nouveau groupe d’ados et une nouvelle menace qui porte le nom « A ».

Qui est le nouveau ou la nouvelle « A »? La bande-annonce de la prochaine série HBO Max Pretty Little Liars: Original Sin veut que le public se pose exactement cette même question.

Cinq ans après la fin de la série originale Pretty Little Liars, la marque est de retour avec une nouvelle série axée sur de nouveaux personnages dans une nouvelle ville – mais avec plusieurs éléments de la série originale intacts et de multiples références à des films d’horreur emblématiques.

Alors que la série originale Pretty Little Liars (basée sur la série de livres du même nom de Sara Shepard) se déroulait dans la ville fictive de Rosewood, en Pennsylvanie, Original Sin se déroule dans la ville fictive de Millwood, en Pennsylvanie. Le point de départ est similaire puisque les choses démarrent avec la mort mystérieuse d’une fille populaire et l’émergence d’un observateur mystérieux et malveillant qui s’appelle « A ».

Au cours de la bande-annonce, les protagonistes Imogen (Bailee Madison), Minnie (Malia Pyles), Noa (Maia Reficco), Tabby (Chandler Kinney) et Faran (Zaria) apprennent que leurs mères étaient également amies au lycée en 1999 et ont vécu une expérience similaire. Quel est le lien ? Vous devrez attendre pour le découvrir, mais si l’idée d’un scénario axé sur les parents vous rappelle vaguement Riverdale, c’est peut-être parce que le créateur de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, est également co-créateur de Original Sin.

La bande-annonce est aussi pleine de références à des films d’horreur classiques comme Carrie et Halloween ce qui n’est pas étonnant puisque c’est un genre que Aguirre-Sacasa adore.

Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson et Alex Aiono sont aussi au casting de la série.

Pretty Little Liars Original Sin démarre le 28 juillet sur HBO Max.

Pretty Little Liars Original Sin – Trailer