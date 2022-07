Miss Marvel : Un retour possible dans le futur du MCU pour Kareem alias Red Dagger ?

Aramis Knight, alias Kareem alias Red Dagger dans Miss Marvel, tease un retour possible dans le futur du MCU. Spoilers.

La semaine dernière, Miss Marvel a vu la fin d’un Red Dagger, et cette semaine, Kamala a dit au revoir à un autre membre de l’organisation. Bien sûr, cet adieu est peut-être beaucoup moins permanent puisqu’il est toujours vivant. Aramis Knight, qui incarne le personnage, a bon espoir de voir Kareem travailler à nouveau avec Kamala à l’avenir.

Dans l’avant dernier épisode de la saison, après un voyage dans le temps, Kamala se retrouve à Karachi, affrontant les Clandestins aux côtés de Kareem. Les héros parviennent à sauver la mise, mais ne l’oublions pas, Kareem a perdu son mentor dans la poursuite qui a mené à la confrontation. Maintenant, il doit informer le reste des Red Daggers de ce qu s’est passé.

En faisant ses adieux à Kamala, Kareem a promis qu’il serait toujours là pour elle – même s’il y a quelques mandats d’arrêt en cours pour son retour aux États-Unis. Puis, avant de partir, il lui a légué son foulard rouge signature. À la manière typique du MCU, cela laisse la porte ouverte au retour de Kareem.

Pour Knight, il serait logique que Kamala continue à travailler avec lui : « Je pense vraiment que je suis un proche allié de Kamala, et je pense qu’elle va s’accrocher à leur relation parce que je suis vraiment une sorte de mentor pour elle, même si nous avons plus ou moins le même âge », a déclaré Knight à TheWrap.

« Il y a un humour sarcastique entre nous deux. Je pense que je m’applique beaucoup à sa vie dans la mesure où, vous savez, j’en sais plus sur ses pouvoirs qu’elle. Je pense donc qu’elle a beaucoup à apprendre de moi, et pour cette raison, oui, je ne serais pas surpris de voir Kareem de retour. »

Bien sûr, comme les fans des comics Miss Marvel le savent, y compris Knight lui-même, Kareem a été écrit à l’origine en tant qu’étudiant étranger dans un programme d’échange aux États-Unis. Dans les comics, Kareem et Kamala ont également une relation similaire celle de Daredevil et Elektra. Ils sont souvent coéquipiers, parfois adversaires, et même partenaires amoureux.

Sur l’aspect amoureux de leur relation dans le futur, l’acteur reste silencieux : « Que cela se transforme en quelque chose de plus, je ne peux pas le dire, et je ne le sais pas vraiment », a-t-il déclaré. « Mais je dirai que nous sommes liés de façon traumatisante par tout ce qui [s’est passé] dans l’épisode quatre, bien sûr. »

On attend voir si Kareem sera de retour dans le MCU aux côtés de Kamala. En attendant, le dernier épisode de Miss Marvel sera disponible mercredi prochain sur Disney+.

Source : TheWrap / Crédit ©Disney+