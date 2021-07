The Flash saison 7 : Promo et photos de l’épisode 150 avec Bart et Nora West-Allen (spoilers)

Découvrez la promo ainsi que des photos de l’épisode 150 de The Flash qui sera aussi la première partie du final de la saison 7. Spoilers.

La saison 7 de The Flash arrive bientôt à sa fin. L’épisode 16, – qui a vu la présence de Diggle et pointer vers son destin possible de Green Lantern – a aussi vu l’arrivée des futurs enfants de Barry et Iris. En effet, Nora West-Allen, alias XS (Jessica Parker Kennedy) et Bart West-Allen alias Impulse (Jordan Fisher) arrivent dans les dernières minutes de l’épisode et Barry fait la rencontre de son fils qu’il n’a jamais vu.

La venue de Nora rassure Barry puisque durant tout l’épisode il craignait pour l’avenir de sa famille à cause de la guerre des Godspeeds. Dans le prochain épisode, intitulé Heart of the Matter Part 1, Nora et Bart feront équipe avec leurs parents pour enfin mettre un terme à la guerre des speedsters qui s’intensifient.

Comme vous pouvez le voir dans la promo, Nora et Bart ne seront pas les seules surprises de l’épisode. L’aperçu révèle également que Jay Garrick (John Wesley Shipp) sera là pour aider. Le retour de Shipp dans The Flash pourrait paraitre étonnant à cause des événements de Crisis on Infinite Earths, mais apparemment, Jay et sa femme Joan (Michelle Harrison) sont en vie sur Earth-Prime. L’acteur a confié l’information dans une interview l’an dernier.

Notez que le synopsis de l’épisode annonce un « secret choquant qui menace de détruire leur nouvelle harmonie familiale. » On se demande ainsi quel est ce secret.

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

The Flash saison 7 – Promo épisode 150 – Heart of the Matter Part 1