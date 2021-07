Loki : Alliance des Loki contre le TVA et leurs Nexus dévoilés (Spoilers)

L’avant dernier épisode de Loki voit les Dieux de la Malice s’allier contre le TVA. Spoilers.

C’est désormais une chose sur, le TVA est l’ennemi à abattre dans la série Loki. Pour le moment, on ne sait toujours pas qui se cache derrière l’organisation mais Loki et Sylvie semblent se rapprocher de cette découverte. On apprend aussi que Renslayer ne sait pas qui se cache derrière et elle est également à la recherche de réponses. Elle veut savoir qui lui a menti, c’est du moins ce qu’elle prétend.

La semaine dernière, Loki a été désintégré par le TVA mais la scène post-générique a révélé qu’il n’était pas mort. Il se retrouvait alors face à d’autres Loki qui, comme lui, ont été attrapés par le TVA puis désintégrés (ou brouillés) et envoyés vers le Néant, à la fin des temps, « où chaque existence entre en collision et s’immobilise subitement » comme l’explique Renslayer.

Sylvie décide alors de s’y rendre en se désintégrant elle-même et elle retrouve Mobius qui lui non plus n’est pas mort. Mais cet endroit est dangereux à cause d’une sorte de dragon protecteur nommé Alioth. Sylvie et Loki décide de l’affronter en l’envoutant et finissent par découvrir un château. Mais pour qu’ils en arrivent là, Old Loki s’est sacrifié en distrayant le monstre afin que l’enchantement réussisse. Ont-ils enfin réussi à accéder à la personne responsable du TVA ?

Les Nexus des Loki

Durant l’épisode, les Loki ont passé du temps ensemble en discutant leurs Nexus. Boastful Loki (ou Loki Le Fanfaron comme il est crédité en VF) dit avoir vaincu Captain America et Iron Man et récupéré les six Pierres d’Infinité. Evidemment, il est traité de menteur et réplique en disant qu’au moins, son Nexus n’est pas d’avoir dévoré le chat du voisin ! C’est apparemment le Nexus de l’alligator Loki.

Notre Loki est curieux de savoir comment l’un d’entre eux a puis vieillir puisqu’ils sont sensés mourir tué par Thanos après Ragnarok. Old Loki (Loki Classique) révèle alors que dans son flux temporel, tout ce passait bien jusqu’à ce que Thanos l’attaque mais il n’a pas tenter de le poignarder, il a utilisé la magie. Il a projeté une image de lui-même tellement réaliste que le Titan fou y a cru puis il a fait semblant d’être un débris, a simulé sa mort, avant de prendre la fuite dans l’espace. Il s’est isolé sur une planète pendant longtemps mais la solitude l’a rongé, son frère lui manquait puis il est revenu et le TVA l’a cueilli à son retour.

Quand au Loki Enfant, son Nexus est qu’il a tué Thor. Dans Thor Ragnarok, Thor raconte un moment de leur enfance où Loki s’est transformé en serpent avant de reprendre sa forme normale puis l’a poignardé. Est-ce que dans le flux temporel de Kid Loki cette tentative a fonctionné ? C’est possible, mais il a tenter mainte fois de tuer Thor.

La semaine prochaine, ce sera déjà le final de la série. Sylvie et Loki auront-ils enfin les réponses qu’ils cherchent ? On n’attend de voir ce que le final a en réserve.

Loki, c’est le mercredi sur Disney+.

Crédit ©Disney+