Captain America 4 : Nouveau titre et photo d’Anthony Mackie et Harrison Ford

Captain America 4 a change de titre. Précédemment annoncé sous le nom Captain America : New World Order, le film est désormais intitulé Captain America : Brave New World.

Marvel Studios a annoncé le changement de titre de son quatrième film Captain America sur les réseaux sociaux accompagné d’une première photo des stars Anthony Mackie et Harrison Ford sur le plateau de tournage.

Captain America: Brave New World In theaters May 3, 2024 (via @anthonymackie) pic.twitter.com/u1kCgLolsL — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 6, 2023

Mackie joue le rôle-titre, ce qui fait de « Captain America 4 » son premier film en tant que héros éponyme dans un long métrage Marvel. L’acteur a fait ses débuts dans le MCU en tant que Falcon, mais il a pris le bouclier de Captain America dans la série Disney+ Falcon et le Soldat de l’Hiver. Il prend le relais de Chris Evans qui a incarné le rôle de Captain America depuis le début dans le MCU, mais il a quitté le rôle dans Avengers: Endgame.

Le casting comprend Harrison Ford qui fait dans ses débuts dans le MCU en tant que Thaddeus « Thunderbolt » Ross, succédant à William Hurt décédé l’année dernière. Ross est maintenant le président des États-Unis dans Brave New World. Liv Tyler et Tim Blake Nelson sont également présents, reprenant leurs rôles de Betty Ross et Samuel Sterns de L’Incroyable Hulk. Shira Haas et Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) sot aussi à l’affiche du film.

Captain America: Brave New World est réalisé par Julius Onah (The Cloverfield Paradox) et co-écrit par Malcolm Spellman, créateur de Falcon et le Soldat de l’Hiver. Le film sortira le 1er mai en France.

Crédit ©Marvel Studios