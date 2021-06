Loki : La fluidité de genre de Loki est confirmée (teaser)

Le dernier teaser de Loki confirme que le Dieu de la Malice est bien gender fluid.

Loki est bien gender fluid. Le dernier teaser en date de la série à venir confirme l’identité de genre du personnage et il se définit comme étant fluide, autrement dit, il se sent aussi bien homme que femme, dépendant du moment.

La fluidité de genre du personnage n’est pas nouvelle, elle est devenue officielle dans les comics en 2014 quand Odin a parlé de ses enfants en disant : « mon fils, ma fille et mon enfant qui est les deux. » La dernière description faisant référence à Loki.

Loki est un métamorphe, il a ainsi la capacité de se transformer en différentes personnes mais pour le moment, nous ne l’avons pas encore vu se transformer en femme. Il est bien possible que la série change cela puisque dans le teaser, sur le fichier de Loki détenu par la TVA le sexe de Loki est décrit comme fluide.

POV: You’ve just arrived at the TVA 🕰 Marvel Studios’ #Loki starts streaming Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/fhP2pWvOz5 — Loki (@LokiOfficial) June 6, 2021

Evidemment, avec cette confirmation, les spéculations sur la présence de Lady Loki sont de plus en plus discutées. Sera-t-elle présente dans la série ? On attend de voir.

Dans Avengers Infinity War, Loki a été assassiné par Thanos, mais dans Avengers Endgame, un Loki du passé a réussi à s’échapper de la chronologie principale à l’aide du Tesseract. La mini-série à venir suivra cette version de Loki alors qu’il est capturé par la puissante Time Variance Authority (TVA) et est forcé de partir en mission pour lui permettre de restaurer la chronologie dans son ordre naturel.

Michael Waldron a créé la série et sert de scénariste en chef. Kate Herron a réalisé la première saison de six épisodes. Aux côtés de Hiddleston, la série met en vedette Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Richard E. Grant, Sasha Lane et Erika Coleman.

Rendez-vous le 9 juin sur Disney+ pour les aventures spacio-temporelles de Loki.

Crédit ©Disney