Batwoman saison 2 : Le sort de Luke révélé et premier aperçu de Diggle (Spoilers et promo)

Le sort de Luke dans Batwoman est révélé et découvrez le premier aperçu de Diggle dans la promo du prochain épisode. Spoilers.

Il y a trois semaines, Batwoman est partie en pause sur un cliffhanger : Luke Fox s’est fait tirer dessus par Tavaroff des Crows. On le laissait alors entre la vie et la mort et le nouvel épisode révèle enfin son sort. Alors que les Crows mentent sur ce qu’il s’est passé et tentent de faire passer Luke pour un criminel armé et dangereux, Luke se bat pour reste en vie.

Alors qu’il est précipité en chirurgie, Luke hallucine qu’il est à l’intérieur de Wayne Enterprises – et retrouve son père, Lucius Fox. Luke appelle son père, mais n’obtient aucune réponse et à la place il est accueilli par Bruce Wayne. Bruce lui dit d’essayer de s’en sortir et de survivre au coma. Luke demande à Bruce pourquoi il est parti si soudainement et se demande pourquoi il devrait se battre pour rester en vie, si les inégalités du monde ne peuvent pas être corrigées. Luke est sur le point d’abandonner et souhaite rejoindre son père dans l’au-delà mas ses amies ne sont pas prêtes à le laisser partir.

Pendant ce temps, Ryan, Sophie et Mary font tout ce qu’elles peuvent pour sauver la vie de Luke mais aussi prouver son innocence. Mary a l’idée d’utiliser la Desert Rose pour sauver Luke mais avec les Crows qui campent devant sa chambre, elle ne peut pas l’atteindre. Plus tard, elle fait appel à Wolf Spider pour qu’il se faufile dans la chambre de Luke afin de lui administrer la Desert Rose.

S’il met un moment à se réveiller, Luke finit par reprendre conscience. Ses scènes avec Bruce (même si ce n’était qu’une hallucination) étaient absolument magnifiques, vraiment touchantes. Le voir déchirer entre partir rejoindre son père ou revenir dans un monde fait d’injustices était déchirant. Camrus Johnson n’a jamais été aussi bon dans la série.

L’organisation des Crows dissoute

Ailleurs, alors que Jacob a renvoyé Tavaroff, ce dernier décide d’enlever le Commandant pour le tuer. Batwoman arrive à temps et sauve Jacob. Batwoman raconte à Jacob comment Tavaroff allait piéger Luke et lui dit de faire quelque chose à ce sujet. Jacob donne une conférence de presse admettant la corruption, assume la responsabilité de la culture au sein des Crows et dissout l’organisation.

De son côté, Alice finit enfin par révéler à Jacob que Kate est vivante. Ils semblent qu’ils vont faire équipe pour la sauver des mains de Black Mask qui lui a fait un lavage de cerveau et qui a clairement une dent contre les Kane.

La semaine prochaine, John Diggle (David Ramsey) rendra visite à Gotham et comme le montre la promo, il aura une discussion avec Luke. Etant donné l’expérience récente de Luke dans le coma, on peut supposer qu’ils formeront une équipe intéressante – surtout compte tenu des circonstances pour lesquelles Diggle vient à Gotham. David Ramsey a précédemment teasé la venue de Diggle à Gotham à cause de maux de tête insupportables mais il a aussi du travail avec ARGUS.

Batwoman, c’est le dimanche sur la CW.

Batwoman saison 2 – Promo 2×16