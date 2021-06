BAFTA TV Awards 2021 : I May Destroy You grande gagnante et The Crown snobée

Michaela Coel et sa série I May Destroy You repartent grandes gagnantes des BAFTA TV Awards 2021 tandis que The Crown repart bredouille.

La cérémonie des BAFTA TV Awards qui récompense le meilleur de la télévision britannique, s’est tenue ce dimanche 6 juin au London Television Centre et était animée par le comédien Richard Ayoade (The IT Crowd). Et ce fut un triomphe pour Michaela Coel qui fut la grande gagnante de la soirée. Elle a remporté le titre d’actrice principale pour son rôle dans sa série I May Destroy You, qui a également triomphé dans la catégorie Mini-série.

Ce triomphe arrive après que Coel ait déjà remporté le prix de meilleure scénariste et meilleure réalisatrice pour cette même série aux BAFTA TV Craft Awards le 24 mai dernier. La domination de la série aux BAFTA montre à quel point l’omission des Golden Globes n’était pas mérité.

Autres gagnants de la soirée, Paul Mescal a remporté le prix de l’acteur principal pour Normal People et Save Me Too pour la série dramatique. Small Axe, qui a mené les nominations (15 citations) et remporté cinq trophées aux Craft Awards, s’est retrouvé les mains presque vides dimanche, à l’exception d’une victoire pour Malachi Kirby en tant que meilleur acteur secondaire.

Quand à The Crown, c’est la grande défaite. La série qui était pourtant favorite, avec un total de 10 nominations, a été complètement snobée hier. Sex Education a également reçu très peu de reconnaissance, à l’exception d’Aimee Lou Wood sacrée meilleure actrice dans une comédie.

BAFTA TV Awards 2021 – Palmarès

Meilleure actrice

Gagnante : Michaela Coel, I May Destroy You

Letitia Wright, Small Axe

Billie Piper, I Hate Suzie

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Hayley Squires, Adult Material

Jodie Comer, Killing Eve

Meilleur acteur

Gagnant : Paul Mescal, Normal People

John Boyega, Small Axe

Josh O’Connor, The Crown

Paapa Essiedu, I May Destroy You

Shaun Parkes, Small Axe

Waleed Zuaiter, Baghdad Central

Meilleure série dramatique

Gagnante : Save Me Too

Gangs Of London

I Hate Suzie

The Crown

Meilleure Mini-Série

Gagnante : I May Destroy You

Adult Material

Normal People

Small Axe

Meilleure actrice dans une comédie

Gagnante : Aimee Lou Wood, Sex Education

Daisy Haggard, Breeders

Daisy May Cooper, This Country

Emma Mackey, Sex Education

Gbemisola Ikumelo, Famalam

Mae Martin, Feel Good

Meilleur acteur dans une comédie

Gagnant : Charlie Cooper, This Country

Guz Khan, Man Like Mobeen

Joseph Gilgun, Brassic

Ncuti Gatwa, Sex Education

Paul Ritter, Friday Night Dinner

Reece Shearsmith, Inside No.9

Meilleur acteur secondaire

Gagnant : Malachi Kirby, Small Axe

Kunal Nayyar, Criminal: UK

Michael Sheen, Quiz

Micheal Ward, Small Axe

Rupert Everett, Adult Material

Tobias Menzies, The Crown

Meilleure actrice secondaire

Gagnante : Rakie Ayola, Anthony

Helena Bonham Carter, The Crown

Leila Farzad, I Hate Suzie

Siena Kelly, Adult Material

Sophie Okonedo, Criminal: Uk

Weruche Opia, I May Destroy You

Meilleure comédie

Gagnante : Inside No. 9

Ghosts

Man Like Mobeen

This Country

Meilleure série Internationale

Gagnante : Welcome To Chechnya: The Gay Purge (Storyville)

Little America

Lovecraft Country

Unorthodox