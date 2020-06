Les Quatre Fantastiques : Josh Trank voulait caster une actrice noire pour Sue Storm

Josh Trank révèle qu’il voulait caster une actrice noire dans le rôle de Sue Storm alias La Femme Invisible, dans Les Quatre Fantastiques mais le studio a refusé.

Le reboot des Quatre Fantastiques n’a pas eu le succès escompté quand il est sorti il y a cinq ans. A l’époque, Josh Trank, le réalisateur, avait déjà rencontré des problèmes parce que certaines personnes n’ont pas aimé le fait qu’il ait casté Michael B. Jordan dans le rôle de Johnny Storm alias la Torche Humaine. Il a même reçu des menaces de morts à cause de ça.

De manière logique, il a tenté de casté une actrice noire pour Sue Storm puisque c’est sa sœur mais Trank a rapidement rencontré des obstacles. Les studios Fox étaient contre : « Il y a eu beaucoup de conversations controversées à ce sujet », a déclaré Trank.

Il ajoute : « J’étais surtout intéressé par une Sue Storm noire, un Johnny Storm noir et un Franklin Storm noir. Mais aussi, quand vous avez affaire à un studio sur un film massif comme ça, tout le monde veut garder un esprit ouvert, par exemple, qui seront les grandes stars. « Peut-être que ce sera Margot Robbie », ou quelque chose comme ça. Mais en fin de compte, j’ai rencontré pas mal de résistance sur le fait de caster une femme noire dans ce rôle. »

Après le refus du studio de soutenir son idée, Trank fut assez déçu et il regrette même de ne pas avoir quitté le projet : « Quand j’y repense, j’aurais dû partir quand cette réalisation m’a frappé, et je me sens gêné à ce sujet, je ne l’ai pas fait simplement par principe », a déclaré Trank.

Il ajoute : « Parce que ce ne sont pas les valeurs que je défends dans ma propre vie; ce ne sont pas mes valeurs pour moi. Parce que je suis quelqu’un qui parle toujours de défendre ce en quoi je crois, même si cela signifie cramer ma carrière. Je me sens mal de ne pas l’avoir emporté avec ce problème. J’ai l’impression d’avoir échoué à cet égard. »

Les droits des Quatre Fantastiques sont désormais entre les mains de Marvel Studios et de Disney. On attend de voir ce que la prochaine version donnera surtout que les personnages entreront dans le Marvel Cinematic Universe.

Source : Geeks of Color / Crédit ©Fox