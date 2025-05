Daredevil Born Again : Charlie Cox révèle l’épisode qu’il n’aime pas (spoilers)

Charlie Cox révèle l’épisode de Daredevil Born Again qu’il aime le moins et c’est un épisode qui pré-date le changement créatif. Spoilers.

Ce n’est un secret pour personne, la saison 1 de Daredevil : Born Again a eu une production tumultueuse. Alors qu’une bonne partie de la série avait été écrite et avait déjà commencé son tournage, un gros changement créatif a eu lieu. Marvel Studios a remanié la série et a fait appel au scénariste de The Punisher, Dario Scardapane, en tant que showrunner pour rapprocher Born Again du ton de Daredevil de Netflix.

Cependant, même après le changement, l’un des épisodes de la saison 1 de Daredevil: Born Again est resté le même, et c’est celui que Cox aime le moins et a même essayé de changer.

S’adressant à The Playlist, Charlie Cox a parlé franchement de son manque d’amour pour l’épisode 5 de Daredevil: Born Again, « Dommages et intérêts ». L’épisode était celui avec le braquage de banque, et il n’a pas été modifié après l’arrivée de la nouvelle équipe créative.

Selon Cox, la raison pour laquelle il n’aime pas tant l’épisode est due au fait que l’acteur ne croit pas que les braquages de banque fonctionnent encore en 2025. Cox pensait que c’était une idée désuète à aborder pour la série du MCU. Il était contre mais l’épisode est resté tel quel.

« Je ne sais pas si cela est intéressant, mais je dirai ceci parmi tout cela, il y a un épisode que nous n’avons pas changé du tout. C’est l’épisode à la banque [« Dommages et intérêts »], et cela faisait partie du tournage original, » confie l’acteur.

Il ajoute : « Nous l’avons tourné avant la grève. Cela faisait partie de l’originale, et personnellement, je n’étais pas dedans. Je ne l’aimais pas. C’était l’épisode que j’aimais le moins, j’étais contre. J’ai dit : « Je ne crois pas à un braquage de banque en 2025. Cela fait très années 1970. Il y a trop de technologie de nos jours pour que ça marche. » Et aussi, je ne pensais pas que l’appareil utilisé pour le vol était assez sophistiqué. J’ai vraiment repoussé l’épisode, et pourtant, j’entends dire par beaucoup de gens qu’ils aiment cet épisode. Donc, cela montre que vous ne savez rien. »

Il conclut : « C’est tellement subjectif. Le goût de chacun est différent. Et j’ai entendu dire que cet épisode est l’un des mieux notés. En interne, lorsqu’ils font leurs évaluations, c’est l’une des épisodes Disney les mieux notés qu’ils aient jamais eus. »

Il n’est pas surprenant que l’épisode 5 soit le moins préféré de Cox parmi les épisodes de la saison 1 de Daredevil : Born Again. L’acteur a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’il n’était pas d’accord avec la direction créative dans laquelle se dirigeait la série avant la refonte créative.

Dans la même interview avec The Playlist, Cox a de nouveau abordé ce sujet. Selon la star, lui et Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk), craignaient d’aliéner ceux qui aimaient Daredevil de Netflix, car la nouvelle série n’aurait pas eu le même ton plus sombre.

Cela a été résolu et la saison 1 de Daredevil : Born Again a ramené de nombreux éléments de la série originale. Cela dit, puisque l’épisode 5 est resté inchangé, on ressent le décalage avec le reste de la saison. L’épisode s’est déroulé entièrement lors d’un braquage de banque et avait des liens minimes avec l’histoire plus large, ce qui n’a certainement pas aidé Cox à l’apprécier davantage, étant donné que l’acteur était déjà complètement opposé à l’idée de braquages de banque.

On notera que cet épisode fait la connexion avec le MCU au sens large puisque le père de Kamala Khan, alias Miss Marvel, apparait dans cet épisode en tant que directeur de la banque.

Daredevil : Born Again tourne actuellement sa saison 2, dont la diffusion est prévue pour mars 2026.

