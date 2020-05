Scream 5 : Neve Campbell en discussions pour reprendre le rôle de Sidney

Neve Campbell révèle qu’elle est en pourparlers pour revenir dans Scream 5.

Un cinquième volet de Scream est officiellement en préparation avec les réalisateurs de Ready or Not Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett à la barre. Quand le projet a été annoncé, il n’était pas clair si ce serait un reboot ou une suite, mais avec les derniers commentaires de Neve Campbell, il semble qu’ils espèrent continuer la franchise.

L’actrice qui a incarné Sidney Prescott, a récemment confié qu’elle avait été approchée par la production pour reprendre son rôle classique de Scream. Invitée dans l’émission de Jake Hamilton sur Youtube, elle explique que les négociations ont été entamées.

« Ils sont venus vers moi et nous avons des conversations. Il est un peu difficile pour le moment en raison de [la situation] de savoir quand cela se produira et j’espère que nous pourrons nous entendre sur tous les éléments qui doivent se mettre en place pour que cela se produise. »

Les paroles de l’actrice laissent entendre que se ne sera pas un reboot complet et cela laisse la porte ouverte à d’autres retours. David Arquette avait précédemment laissé entendre qu’il serait ravi de revenir dans la franchise d’horreur.

Neve Campbell confie également qu’elle avait quelques réserves pour revenir sans Wes Craven aux commandes, mais les nouveaux réalisateurs l’ont rassurée : « À l’origine, j’avais vraiment peur de faire un autre Scream sans Wes parce qu’il était un tel génie et c’est la raison pour laquelle ils sont ce qu’ils sont, mais les réalisateurs sont venus vers moi avec une si grande appréciation pour le travail de Wes et ils veulent vraiment l’honorer et cela signifiait beaucoup pour moi. J’espère que nous pourrons le faire. »

Pour le moment, le film est en développement mais la situation actuelle avec la pandémie mais beaucoup de projet à l’arrêt. On attend de voir si le film verra bien le jour.

Les quatre premiers films de la franchise Scream ont engrangé 603 millions de dollars au box office.

Source : Jake Hamilton / Crédit ©DR