The Walking Dead : Rick & Michonne enfin réunis dans le spin-off (vidéos et photos de tournage)

Découvrez des images de tournage de la série spin-off de The Walking Dead qui réunit enfin Rick et Michonne.

Cela fait plus de quatre ans que les fans de The Walking Dead n’ont pas vu Rick et Michonne, mais leur souhait de les revoir à nouveau réunis ne va pas tarder à être exaucé avec la série spin-off Rick & Michonne. En effet, le tournage se déroule actuellement dans le New Jersey et le duo de survivants se prépare à revenir sur le petit écran.

Evidemment, des espions sont sur place et tentent de photographier et filmer le couple ensemble. Des images de tournage ont ainsi fait surface et on peut voir Danai Gurira et Andrew Lincoln reprendre leurs rôles mythiques de The Walking Dead. Cependant, notez que sur certaines images, il peut s’agir de leurs doublures.

Certains de ces images peuvent être considérer comme spoilers, vous êtes prévenus.

RICK AND MICHONNE RICK AND MICHONNE RICHONNE RICHONNE DANAI ANDY OH MY HAISJDHDHD IM ABOUT TO OASS OISYSUSH THEYDIDIDHBDBDBD pic.twitter.com/I51JqNpNQP — ❦ (@danaiguriraaa) April 3, 2023

I can’t wait to see Michonne and Rick the first they lay eyes on each-other #Richonne pic.twitter.com/7RIyYc7Lid — The Telfar Terrorist (@ColtsKatana) April 2, 2023

#TWDSPOILERS MAJOR Spoilers for the Rick and Michonne Spin-off!

More pictures of Andy and Danai on the set of the Richonne Spin-Off. pic.twitter.com/WFnB4niUje — Howler ‍♂️ (@HowlerWasTaken) April 4, 2023

NEW | Andy as Rick and Danai as Michonne on the set of #TWD: Rick & Michonne series in Jersey City, New Jersey on April 3, 2023.#AndrewLincoln #DanaiGurira#RickGrimes #Michonne Chris Komjian pic.twitter.com/XJy11ov6jO — Andrew Lincoln News (@AndyLincolnNews) April 4, 2023

#TWDSPOILERS MAJOR Spoilers for the Rick and Michonne Spin-off!

Rick and Michonne escaping in a pick-up truck pic.twitter.com/6EhkQutZsp — Howler ‍♂️ (@HowlerWasTaken) April 4, 2023

« Cette série présente une histoire d’amour épique de deux personnages changés par un monde changé. Séparés par la distance. Par une puissance imparable. Par les fantômes de qui ils étaient. Rick et Michonne sont jetés dans un autre monde, construit sur une guerre contre les morts… Et finalement, une guerre contre les vivants. Peuvent-ils se retrouver et retrouver qui ils étaient avant dans un endroit et une situation qu’ils n’ont jamais connus auparavant ? Sont-ils ennemis ? Amoureux ? Victimes ? Vainqueurs ? L’un sans l’autre, sont-ils même vivants – ou découvriront-ils qu’eux aussi sont les morts-vivants ? »

La série Rick & Michonne n’a pas encore de date mais on sait qu’elle sera diffusée en 2024. Elle sera précédée de deux autres spin-offs de Walking Dead, tout d’abord la série avec Negan et Maggie The Walking Dead: Dead City arrive bientôt, le 18 juin puis The Walking Dead: Daryl Dixon suivra un peu plus tard.

