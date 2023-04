Indiana Jones et le cadran de la destinée : Un trailer épique pour la dernière aventure d’Indy

Découvrez la première bande annonce de la dernière aventure d’Harisson Ford dans son rôle d’Indiana Jones, Le cadran de la destinée.

A l’occasion de la Star Wars célébration aujorud’hui, Lucasfilm a offert aux fans de l’archéologue le plus légendaire de la pop-culture un nouveau trailer de son prochain opus : Indiana Jones et le cadran de la destinée, de plus de 5 minutes. Un trailer qui s’accompagne d’une première affiche, dans le classique de la franchise :

Dans Indiana Jones et le cadran de la destinée, on retrouve notre professeur archéologue aux portes de la retraites. Et visiblement Indy n’est pas prêt d’arrêter ses aventures pour une villégiature paisible à Miami, notamment avec une filleule comme celle incarnée par Phoebe Waller Bridge.

Le voici embarqué dans une nouvelle aventure dans des rues marocaines ou à cheval dans le métro et les rues de New York. Dans ce trailer on peut aussi découvrir des scènes avec les antagonistes de cette nouvelle aventure, ainsi que d’autres, qui explore son passé avec ces derniers. Des scènes où il a été rajeuni en VFX, assez bluffantes, à croire qu’elles ont été filmées dans les années 90.

Une bande annonce qui se dévoile comme un retour aux sources de la franchises, avec les ennemis mythiques du film culte Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdu : les nazis.

Aux côtés de Ford, John Rhys-Davies reprend le rôle de Sallah, vu pour la dernière fois dans Indiana Jones et la dernière croisade en 1989, ainsi que de nouveaux ajouts comme Waller-Bridge, Mikkelsen, Banderas, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson et Toby Jones.

Indiana Jones et le cadran de la destinée sera la dernière aventure d’Indiana Jones pour Harrison Ford et sera présenté en avant-première hors-compétition au Festival de Cannes le 18 mai prochain.

Le film sortira au cinéma le 28 juin en France et le 30 juin aux États-Unis.

Indiana Jones et le cadran de la destinée : Bande Annonce VF



crédit photos : © Lucasfilm / Disney