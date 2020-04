Mourir Peut Attendre : Le film est fini et ne sera pas modifié malgré le changement de date

Le film Mourir Peut Attendre est terminé et ne subira pas de modification même si la sortie est reportée.

La pandémie de coronavirus a obligé les films qui devaient sortir ces temps-ci à repousser leur sortie. Certaines productions vont profiter du temps supplémentaire dont elles disposent pour peaufiner leurs montages mais ce n’est pas le cas pour le prochain James Bond.

Durant une interview via Instagram, le réalisateur Cary Joji Fukunaga a souligné que le film était complété et qu’ils n’y toucheront plus : « Bien que plus de temps aurait été agréable, nous avons dû poser nos crayons lorsque nous avons terminé notre fenêtre de post-production. »

Ainsi, s’il n’aurait pas refusé un peu plus de temps, le réalisateur explique que ce n’est pas si évident de revenir sur le produit fini parce que ça coûte de l’argent : « La réponse courte est l’argent. Et bien que Bond soit un grand film, nous devons encore peser le coût avec la valeur. Et comme tout, vous pouvez bricoler sans fin. Le film est génial tel qu’il est. »

Cary Fukunaga semble être en paix avec le film qu’il a réalisé et il patiente pour qu’il sorte enfin dans les salles quand cette pandémie sera terminée.

Dans Mourir Peut Attendre, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

Mourir Peut Attendre est écrit par Neal Purvis & Robert Wade (007 Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, La Vengeance Dans La Peau) et Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, FLeabag).

Le film réunit au casting Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright et Ralph Fiennes.

Mourir Peut Attendre sort le 11 novembre 2020 en France.

Source : Movieweb / Crédit @MGM