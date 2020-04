Black Widow : Le report de la sortie du film brise une tradition du MCU

Pour la première fois depuis 2012, les fans de Marvel n’auront qu’un film Marvel à se mettre sous la dent cette année avec Black Widow.

Pour la première fois depuis 2012, un seul film du MCU sortira cette année. C’est l’observation qu’a faite le site Movieweb qui pointe que généralement, la tradition est d’avoir au moins deux films Marvel par an.

Quand tout a commencé en 2008, le MCU n’était pas encore l’énorme univers partagé qu’il est aujourd’hui mais à l’époque, les fans de Marvel ont pu voir deux films : Iron Man et L’Incroyable Hulk. En 2009 aucun film n’est sorti parce que les choses se mettaient en place puis en 2010, Iron Man 2 est arrivé et était le seul film cette année.

2011 a marqué le lancement des franchises Thor et Captain America avec la sortie de leur premier volet respectif. Cela a mené à la conclusion de la phase 1 en 2012 avec le premier film Avengers qui a réuni les 6 héros originaux. Il se trouve que 2012 est la dernière année où un seul film est sorti puisque les années suivantes ont béni les fans de deux, puis trois films.

Pour la première fois en 8 ans, il n’y aura qu’un seul film cette année puisque la pandémie de COVID-19 a forcé Disney à revoir son calendrier. Black Widow sortira finalement en novembre à la date initialement réservée pour Eternals qui est désormais programmé pour février 2021 et prend la place de Shang-Chi and the Legend of the Ten.

Puis le calendrier est décalé 2021 verra la sortie de 4 films : Eternals, Shang-Chi, Spider-Man 3 et Doctor Strange in the Multiverse Madness. Puis en 2022, sortiront Thor Love and Thunder, Black Panther 2, Captain Marvel 2 et un film pour le moment gardé secret. Ce film pourrait bien être Blade mais ce n’est qu’une spéculation.

Les deux années à venir verront ainsi 4 films Marvel. Est-ce que les fans seront prêts à investir dans 4 films par an ?

