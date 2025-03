Daredevil Born Again : Une résurrection possible pour un personnage majeur ? (spoilers)

Le showrunner de Daredevil Born Again tease le retour possible d’un personnage majeur adoré. Spoilers.

Le premier épisode de Daredevil Born Again a choqué son public avec la mort dévastatrice d’un personnage adoré. En effet, Les fans ont été pris par surprise lorsque la nouvelle série Daredevil a tué Foggy Nelson (Elden Henson), quelques minutes seulement après le début de la première, brisant tout espoir d’une véritable résurrection de la série qui a été annulée sur Netflix en 2018.

Matt Murdock (Charlie Cox) a entendu le rythme cardiaque lent de Foggy et Karen Page (Deborah Ann Woll), couverte du sang de son ami, fut témoin des derniers instants de Foggy, alors que son cœur s’arrêtait de battre, abattu par Bullseye (Wilson Bethel).

Ce n’est pas sans rappeler la mort apparente de Foggy dans les comics. Les sens aiguisés de Matt ont entendu les battements de cœur de son meilleur ami alors qu’il était poignardé à mort par un détenu, seulement pour qu’il soit révélé que Foggy avait été réanimé et transféré sous la protection des témoins du FBI (Matt n’ayant pas été au courant pendant des mois). Les fans pensent avoir découvert un indice faisant allusion à la possibilité que quelqu’un ait simulé la mort de Foggy.

Le responsable de la télévision de Marvel, Brad Winderbaum, a déjà confirmé que Henson serait de retour pour la saison 2 de Daredevil : Born Again, même si on ne sait pas comment. Foggy reviendra-t-il dans des flashbacks ? Serait-ce une résurrection de la Main à la manière d’Elektra ? Ou la série tirerait-elle le vieux trope d’un frère jumeau caché de son chapeau ?

Même avant la première de la série, le showrunner Dario Scardapane a révélé que, dans la version développée par les showrunners originaux et co-créateurs de la série Chris Ord et Matt Corman, Foggy et Karen étaient absents de Born Again malgré la promesse dans le final de Daredevil : la formation du cabinet d’avocats Nelson, Murdock & Page.

Non seulement il n’y avait pas de Foggy, mais sa mort serait survenue hors antenne : « C’était vraiment bizarre », a déclaré Scardapane à GamesRadar+. « C’était décidé avant mon arrivée. Mais malheureusement, dans la version originale, [la mort de Foggy] s’est produite hors écran et je me disais que si quelque chose d’aussi intense, horrible et bouleversant devait se produire, nous devons le ressentir et nous devons voir l’effet boule de neige que cela va avoir sur Karen et Matt et le monde… Il n’y a que quelques choses qui auraient pu l’amener à se demander s’il devait déposer le masque, s’il devait en quelque sorte sublimer qui il est. Et c’était l’un d’entre eux. Nous n’avons donc pas pris ce choix à la légère. »

« D’une certaine manière, nous l’avons amplifié. Nous l’avons intégré dans cette séquence d’action massive », a-t-il ajouté à propos du premier épisode, visiblement refilmé après les changements créatifs massifs survenus dans la série. « Votre attention est attirée, vous avez ce battement de cœur, et puis quand cela se produit, je pense que vous devriez repartir avec ça en disant : « oh mon Dieu, tout vient de changer. » Tout est différent maintenant. »

Alors que Scardapane a été amené à retravailler la série lors d’une refonte créative en 2023, certains éléments de l’ancienne version ont dû être conservés en raison des développements de la saison de neuf épisodes – à savoir la mort de Foggy.

Mais comme Scardapane l’a noté dans une interview en février, « C’était en fait l’une des premières choses que j’ai dites aux patrons : vous ne pouvez pas faire cette série sans Karen et Foggy », a-t-il déclaré à Empire Magazine. « C’est la famille de Matt. Ils sont le cœur de son monde. Vous ne pouvez pas les retirer sans expliquer pourquoi, et si cette explication ne semble pas vraie, ne les retirez pas. »

La version de la série antérieure à la refonte créative « était beaucoup moins le monde que nous connaissions, et essayait plutôt d’ouvrir une nouvelle voie », a déclaré Scardapane, « mais ce faisant, ils avaient oublié certaines choses qui étaient vraiment nécessaires au moteur de l’histoire. » Cela veut dire Karen et Foggy.

« J’étais prêt à perdre mon emploi à cause de ça », a déclaré Scardapane. « Parce que la saison 3 de la série Netflix s’est terminée par un rêve, avec les noms sur cette serviette. Si vous ne payez pas cela, vous ne donnez pas de contexte à vos personnages. Vous ne pouvez pas ignorer ce rêve. »

Pour le moment, ce rêve est mort avec Foggy, mais va-t-il renaitre s’il s’avère que ce dernier est toujours vivant ? Cela reste à voir.

Daredevil Born Again, c’est chaque mercredi sur Disney+.

Source : GamesRadar+ / Crédit © Disney+