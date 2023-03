Rick & Michonne : Lesley-Ann Brandt rejoint la série spin-off de Walking Dead

Lesley-Ann Brandt de Lucifer rejoint la série spin-off de The Walking Dead, Rick & Michonne.

Rick et Michonne reviennent bientôt dans le monde de The Walking Dead dans une toute nouvelle série dérivée, poursuivant l’histoire de deux des personnages les plus appréciés de la franchise zombie à succès.

La série originale a pris fin l’année dernière, mais The Walking Dead se divise en plusieurs projets dérivés, dont l’un se concentrera sur les retrouvailles entre Rick et Michonne après le départ de Rick dans la saison 9. Andrew Lincoln et Danai Gurira reviennent pour la suite, et il semble qu’ils seront rejoints par l’actrice de Lucifer, Lesley-Ann Brandt.

Selon Deadline, Brandt rejoindra la série Rick & Michonne dans le rôle d’un personnage nommé Pearl Thorne, mais aucun autre détail n’a été révélé pour le moment sur ce personnage.

La série, présentée comme «une histoire d’amour épique de deux personnages changés par un monde changé » durera un total de six épisodes sur AMC et son lancement devrait avoir lieu en 2024.

La production de la série Rick & Michonne est en cours dans le New Jersey, après avoir débuté le mois dernier. Scott Gimple, ancien showrunner de The Walking Dead, écrit la série avec le producteur et réalisateur de franchise de longue date Greg Nicotero derrière la caméra.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Getty Images