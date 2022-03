Doctor Who : une régénération épique pour Jodie Whittaker selon le producteur

Le producteur de Doctor Who promet que le dernier épisode pour le Docteur de Jodie Whittaker qui contient sa régénération sera épique.

Le temps de Jodie Whittaker dans Doctor Who touche à sa fin. L’actrice n’a plus que deux épisodes avant de remettre les clés du TARDIS à un nouvel acteur ou une nouvelle actrice. Et bien que nous ne sachions pas encore qui ce sera, nous savons maintenant que la scène de régénération sera quelque chose d’épique, c’est du moins ce que promet l’un des producteurs de la série.

Selon Digital Spy, Matt Strevens, le producteur exécutif de Doctor Who, promet que la régénération de Whittaker sera quelque chose de très spécial et épique. L’information est tirée d’une interview avec Doctor Who Magazine. Promettant une fin émotionnelle au règne du 13e Docteur, Strevens a déclaré qu’il pensait que les fans seraient satisfaits de la conclusion de l’histoire de Whittaker.

« L’histoire finale est un long métrage épique massif – c’était énorme à tourner – avec beaucoup de surprises pour les fans de tous âges. Jodie a un très bon départ. Je pense que cela va toucher tout le monde. »

Il reste deux épisodes de Doctor Who avec Jodie Whittaker avant son départ. Son prochain épisode sera un spécial diffusé durant les fêtes de Pâques intitulé « Legend of the Sea Devils » et mettra en vedette un ennemi vu pour la première fois à l’époque du Troisième Docteur (John Pertwee).

Le dernier épisode de Whittaker arrivera beaucoup plus tard, vers la fin de l’année dans le cadre des célébrations du centenaire de la BBC. On ne sait pas grand-chose de l’épisode, à part qu’il devrait s’agir d’un long métrage, et qu’il contiendra sa régénération avant l’arrivée du quatorzième Docteur. Ce sera également le dernier épisode supervisé par le showrunner Chris Chibnall.

Russell T. Davies, qui a relancé la série en 2005 sera de retour en tant que showrunner mais la ou le successeur de Jodie Whittaker n’a pas encore été annoncé.

Source : Digital Spy / Crédit ©BBC