Thor Love and Thunder : Christian Bale jouera un méchant dans le film Marvel

Tessa Thompson confirme que Christian Bale jouera un méchant dans Thor Love and Thunder.

Après avoir joué Batman pour DC, il semble que Christian Bale est sur le point de rejoindre Marvel pour jouer un méchant. Tessa Thompson, alias Valkyrie, a récemment annoncé la participation de Bale au film Thor Love and Thunder.

La rumeur de Bale dans le film circulait depuis quelque temps mais n’avait pas été confirmée. Evidemment, Marvel reste discret sur les détails et n’ont pas confirmé cette information. On ne sait pas qui Christian Bale interprétera.

En plus de confirmer que Christian Bale sera le méchant de Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson a également révélé qu’elle avait lu le script de Taika Waititi. Elle n’a pas pu en dire beaucoup sur la suite très attendue, mais elle a dit que certains anciens et nouveaux visages seront inclus, sans mentionner qui reviendra. Thompson a confirmé que Valkyrie sera toujours monarque de New Asgard lorsque le film sortira en salles, mais n’a révélé aucune autre information.

Chris Hemsworth et Natalie Portman seront également à l’affiche de Thor Love and Thunder réalisé par Taika Waititi.

Source : Entertainment Tonight / Crédit ©DR