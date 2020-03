She-Hulk : Nouvelles rumeurs et fuite de détails sur la série

Des nouvelles rumeurs ainsi qu’une fuite de détails sur la série She-Hulk ont fait leur apparition sur la toile.

Les rumeurs concernant la série She-Hulk continuent de se propager. Selon The Illuminerdi, le tournage de la série devrait démarrer cet été. En effet il est dit que la série se filmerait entre août 2020 et mars 2021 à Atlanta.

Les premiers détails sur l’histoire de la série ont fait leur apparition et le personnage principal, Jennifer Walters, est décrite comme ayant du succès dans sa profession et cherche des cas spécialement liés aux lois des super-héros. » Il semble ainsi que la super-héroïne gardera son travaille d’avocate en plus de son rôle de She-Hulk.

Il est ainsi possible que la série soit avant tout une série juridique en plus d’être une série avec une super-héroïne en lead. Elle défendrait les gens dans les tribunaux en tant que Jennifer Walters mais aussi dans la rue en tant que She-Hulk. Il est dit qu’elle combattra occasionnellement en She-Hulk.

D’autres informations sur des personnages secondaires ont aussi fait surface. Les producteurs seraient à la recherche d’une actrice entre 26 et 28 ans pour jouer la meilleure amie de Jennifer. Une autre actrice entre 29 et 35 ans est recherchée pour incarné Meg, une collègue avocate de Jennifer.

Récemment, on a appris que Mark Ruffalo reprendrait peut-être son rôle de Bruce Banner dans la série.

En ce qui concerne l’actrice qui tiendra le rôle principal, la rumeur sur Alison Brie (GLOW) persiste mais rien n’a encore été annoncé.

