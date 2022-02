Cinéma : Roland Emmerich accuse Marvel, DC et Star Wars de « ruiner notre industrie »

Le réalisateur Roland Emmerich critique Marvel, DC et Star Wars et les accuse d’avoir ruiné l’industrie du cinéma.

Un autre réalisateur en a après les super-héros de Marvel et il s’en prend même à Star Wars. Les critiques de Marvel n’ont rien de nouveau, mais ces critiques viennent généralement du côté art et essai d’Hollywood, les cinéastes se plaignant que la prévalence des superproductions rend plus difficile le financement de petits films.

Mais il semble que même les plus grands cinéastes à succès aient des griefs contre les principales franchises d’Hollywood. Le cinéaste catastrophe Roland Emmerich a une fois de plus rejoint le chœur des voix disant qu’Hollywood fait trop de films Marvel et Star Wars, et la tendance lui fait craindre pour l’avenir des longs métrages originaux.

S’adressant à Den of Geek pour promouvoir son dernier film Moonfall, Emmerich a déploré l’état actuel de la réalisation de films à succès. « Parce que naturellement, Marvel et DC Comics et Star Wars ont à peu près pris le dessus, » a-t-il déclaré. « Cela ruine un peu notre industrie, car personne ne fait plus rien d’original. »

Pour beaucoup, Emmerich est le symbole des superproductions hollywoodiennes excessivement commerciales. Mais alors que le réalisateur de Independence Day ne nie pas l’idée qu’il n’a jamais vu une explosion de VFX qu’il n’aimait pas, il dit qu’il utilise son statut de cinéaste catastrophe pour faire avancer sa mission de faire des films originaux. Pour lui, sa réputation lui permis d’obtenir un budget de 146 millions de dollars pour un film original sur la chute de la lune sur la Terre.

« Vous devriez faire de nouveaux films audacieux, vous savez ? Et je pense, en fait, que Christopher Nolan est le maître de cela. C’est quelqu’un qui peut faire des films sur tout ce qu’il veut », a-t-il déclaré. « J’ai un peu plus de mal, mais j’ai toujours un nom assez grand – surtout quand c’est une catastrophe ou qu’il y a une sorte de thème de catastrophe. »

Les critiques de son dernier film Moonfall ne sont pas très positives dans l’ensemble et le résultat au box office US n’est pas très concluant. Il a récolté seulement 10 millions de dollars ce week-end derrière Jackass Forever qui cumule 23,5 millions.

Quoi qu’il arrive, ne vous attendez pas à ce qu’Emmerich commence à faire des films de franchise de si tôt. Il a même regretté d’avoir fait « Independence Day: Resurgence », en disant « J’aurais dû dire non parce que tout d’un coup, je faisais quelque chose que je reprochais moi-même : une suite. »

Source : Den of Geek, Deadline / Crédit ©DR