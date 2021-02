American Horror Story saison 10 : Sarah Paulson tease son nouveau personnage

Sarah Paulson tease le nouveau personnage qu’elle incarnera dans la saison 10 de l’anthologie American Horror Story.

Sarah Paulson est à nouveau sur le point de jongler avec deux rôle très différents. L’actrice, qui vient d’être nommée aux Golden Globes pour son rôle dans la série Ratched, est actuellement en train de tourner la saison 4 de la série American Crime Story intitulée Impeachment (sur le scandale Clinton/Lewinky) et elle s’apprête à commencer la saison 10 d’American Horror Story. Elle filmera ainsi les deux en même temps.

Il y a quelques années, elle s’est retrouvée dans une même configuration quand elle filmait la première saison de ACS The People v. OJ Simpson et la saison Hotel de AHS. « C’est difficile », dit-elle à EW au sujet de jouer deux rôles en même temps dans deux séries différentes.

« Je me souviens avoir vécu cela avec [Marcia Clark] et Sally [McKenna]. L’une d’eux était une junkie et un fantôme, et l’autre était la procureur la plus fatiguée des États-Unis. Et j’ai pensé que c’était l’expérience la plus totalement schizophrène que je vivais en tant qu’actrice, mais je me suis penché sur le fait que je n’avais pas à m’inquiéter d’avoir l’air éveillée parce qu’aucune de ces femmes n’était très éveillée. »

Cette fois-ci, de devrait être légèrement différent. « Le personnage que je joue cette année dans Horror Story a quelques problèmes, disons-le simplement ainsi », dit-elle. Alors que le rôle de Paulson est encore tenu secret, l’actrice tease en outre : « J’ai une couleur de cheveux que je n’ai jamais eue dans la vie ni dans la série. C’est ce que je peux vous dire. Et j’ai un super nom. J’ai un nom génial, que je ne peux pas vous dire. »

Elle promet aussi que nous la verrons avec une perruque dans American Horror Story et American Crime Story. « Y’en a une que je préfère par rapport à l’autre parce que l’une est juste plus cool et l’autre me fait ressembler à Linda Tripp. C’est le truc. C’est juste une expérience différente. »

Linda Tripp est le personnage qu’elle incarnera dans American Crime Story et qui est une vraie personne. Tripp était la confidente et collègue de Monica Lewinsky au ministère de la Défense qui a secrètement enregistré leurs conversations téléphoniques.

Les nouvelles saisons de American Horror Story et American Crime Story seront diffusées au courant de l’année 2021.

Source : EW / Crédit ©FX