The Falcon and the Winter Soldier : Sebastian Stan poste une photo cryptique

Sebastian Stan poste une photo cryptique sur le tournage de The Falcon and the Winter Soldier.

The Falcon and the Winter Soldier est actuellement en tournage. La série Marvel sera la première du MCU à débarquer sur Disney+ cet été et les fans ont hâte de la découvrir. L’univers cinématique de Marvel s’étend à travers plusieurs séries TV ce qui donnera de quoi patienter aux fans en attendant les prochains films.

Sur les réseaux sociaux, Sebastian Stan, qui joue Winter Soldier / Bucky Barnes, a posté une photo cryptique du tournage sur Insta Stories.

Sur cette photo, on peut voir écrit « White Wolf » en graffiti sur une fenêtre recouverte d’une bâche. White Wolf est le nom que les habitants de Wakanda ont donné à Bucky quand ils l’ont aidé à se remettre sur pied.

Il est bien possible que Bucky décide de prendre ce nom de code pour s’éloigner de Winter Soldier qui a encore une connotation négative. Pour le moment, il est trop tôt pour le dire. En attendant, le teaser est à voir ici.

The Falcon and the Winter Soldier sera diffusée au mois d’août sur Disney +. La plateforme arrive le 24 mars prochain en France.

