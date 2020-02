Netflix : On peut enfin désactiver l’auto-play des bandes-annonces

Vous pouvez enfin désactiver la lecture automatique des bande-annonces dans l’interface de Netflix.

La lecture automatique des bandes-annonces vous agace quand vous entre dans l’interface de Netflix ? Cela peut enfin s’arrêter. Après plusieurs plaintes d’utilisateurs, Netflix a annoncé qu’il est désormais possible de désactiver cette fonction qui se déclenche automatiquement quand on passe sur l’affiche d’un film ou d’une série.

Plusieurs abonnés n’aiment pas du tout cette fonction qui perturbe grandement quand on a pas du tout envie de voir ne serait-ce qu’une seconde d’un programme. Le pire, c’est quand la télécommande fait des siennes et qu’on est obligé de se coltiner le trailer d’une mauvaise série ou d’une téléréalité qu’on veut éviter à tout prix !

Même le réalisateur de Str Wars Les Derniers Jedi Rian Johnson n’en pouvait plus de cette fonction. Il y a deux ans, en mars 2018, il tweetait : « Mon jeu vidéo favori en ce moment : naviguer dans Netflix sans activer aucun aperçu promotionnel ». Deux mois plus tard, il se plaignait auprès de Netflix : « Ok Netflix, c’est bien de pouvoir faire des blagues mais cela fait deux mois désormais, on doit arrêter ça. »

Comme de nombreux utilisateurs, Johnson a été entendu.

Some people find this feature helpful. Others not so much.

We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here’s how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab

— Netflix US (@netflix) February 6, 2020