Lucifer saison 5 : Inbar Lavi de retour en Eve (Photo)

Premier aperçu d’Inbar Lavi qui revient dans le rôle d’Eve dans la saison 5 de Lucifer.

Eve est de retour ! Alors que les fans n’étaient pas sûrs qu’elle revienne après la fin de la saison 4, Inbar Lavi reprendra bien son rôle de première pécheresse de l’humanité dans la saison 5 de Lucifer.

Eve est apparue pour la première fois dans la saison 4. Elle avait quitté le paradis pour se reconnecter avec son ex Lucifer. Mais ce dernier traversait une crise d’identité après que Chloe ait découvert son secret diabolique.

A la fin de la saison, Eve a fini par avoir une connexion romantique avec Maze mais elle a décidé de partir pour se redécouvrir et comprendre qui elle est en dehors d’une relation. Ce retour pourrait tout de même raviver la flamme entre les deux femmes, mais Maze a le cœur brisé.

Pour le moment, on ne connait ni les détails ni les raisons de son retour mais une première image a été dévoilée par EW et elle est à voir ci-dessous.

Les showrunners Joe Henderson et Ildy Modrovich ont confié dans un communiqué à EW : « Nous sommes si contents d’avoir Inbar de retour. La dernière fois que nous l’avons vue, Eve a brisé le cœur de Maze. Donc … une réunion entre notre démon préféré et la pécheresse originelle devrait se passer sans problème, non ? »

Lorsque la nouvelle saison reprendra, Maze se remettra toujours de ce chagrin. Mais heureusement, elle a son amie Chloé, qui vit quelque chose de similaire parce que Lucifer est retourné en enfer juste après avoir admis qu’elle l’aimait. Elle devrait ainsi se remonter le moral mutuellement.

A notez que la saison 5 verra l’apparition de Dennis Haysbert dans le rôle de Dieu, alias le père de Lucifer et Amanediel. Un épisode musical est aussi prévu pour cette saison 5 qui sera la dernière.

Source : EW / Crédit ©Netflix