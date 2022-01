The Batman : Nouvelle image de Robert Pattinson en costume

Nouvelle image de Robert Pattinson en costume dans The Batman.

The Batman est l’un des films les plus attendus de l’année 2022 et il arrivera enfin en salles dans deux mois. Une nouvelle image de Robert Pattinson en costume a été dévoilé par le magazine Rolling Stone via Instagram.

Cette image donne un aperçu très détaillé du haut du costume de Batman. Ici, nous voyons les différentes plaques blindées, l’insigne de chauve-souris sur la poitrine, ainsi que le col surélevé protégeant le cou de Bruce Wayne en cas de combat intense face aux méchants de Gotham.

Le nouveau synopsis du site officiel de The Batman se lit comme suit : « De Warner Bros. Pictures vient The Batman de Matt Reeves, avec Robert Pattinson dans le double rôle du détective justicier de Gotham City et de son alter ego, le milliardaire reclus Bruce Wayne.

Deux ans à arpenter les rues en tant que Batman (Robert Pattinson), semant la peur dans le cœur des criminels, a conduit Bruce Wayne au plus profond de l’ombre de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) – parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de premier plan de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme l’unique incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens.

Lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/ le Pingouin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton/ le Riddler (Paul Dano).

Alors que les preuves commencent à se rapprocher et que l’ampleur des plans de l’auteur devient claire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui affligent depuis longtemps Gotham City. »

Dans The Batman on trouve aussi Peter Sarsgaard dans le rôle du procureur de Gotham Gil Colson ; Jayme Lawson dans le rôle de Bella Reál, candidate à la mairie.

The Batman est prévu dans les salles de cinéma le 2 mars 2022.

Source : Rolling Stone / Crédit ©Warner Bros