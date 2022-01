Golden Globes 2022 : Même pas de diffusion en livestream

Les Golden Globes 2022 seront « une affaire privée » et ne seront pas diffusés en livestream.

Les Golden Globes 2022 seront probablement les moins mémorables de toute l’histoire de la cérémonie. Alors qu’on savait qu’il n’y aurait pas de diffusion télé parce que NBC a décidé de ne pas retransmettre la cérémonie à la suite de nombreuses controverses frappant la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), on s’attendait au moins à un livestream. Ce ne sera pas le cas.

« L’événement de cette année sera un événement privé et ne sera pas diffusé en direct », a déclaré jeudi un porte-parole de la HFPA à Deadline. « Nous fournirons des mises à jour en temps réel sur les gagnants sur le site Web des Golden Globes et sur nos réseaux sociaux. »

La chaine NBC a révélé le 10 mai dernier qu’elle ne diffuserait pas les Golden Globes cette année en raison des problèmes de diversité impliquant la Hollywood Foreign Press Association.

Dans un communiqué à l’époque, NBC a déclaré qu’elle continuait de croire que la HFPA est « engagée dans une réforme significative » mais « un changement de cette ampleur prend du temps et du travail, et nous pensons fermement que la HFPA a besoin de temps pour bien faire les choses. »

Il a précédemment été annoncé que les 79e Golden Globes seraient complètement privés de stars, sans glamour et sans tapis rouge. Beaucoup de célébrités avaient déjà décliné les invitations de la HFPA et quasi personne n’a fait campagne pour solliciter les votants.

Les participants aux Golden Globes de dimanche seront des membres sélectionnés de la HFPA et des bénéficiaires de subventions de la philanthropie de l’organisation. Toutes les personnes présentes devront être vaccinées et boostées et présenter un récent test PCR Covid négatif.

Selon Deadline, un communiqué de presse, avec la liste des gagnants, sera envoyé 90 minutes après la fin de la cérémonie dans la nuit de dimanche à lundi. Pour les nominations, c’est ici.

Source : Deadline / Crédit ©DR