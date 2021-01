WandaVision : Premier extrait façon Ma Sorcière Bien-Aimée

Premier extrait pour la série WandaVision et Elizabeth Olsen confirme le retard de tournage de Doctor Strange 2.

Alors que WandaVision arrivera la semaine prochaine et lancera enfin la phase 4 du MCU, un premier extrait a été dévoilé durant le passage d’Elizabeth Olsen dans le talk show de Jimmy Kimmel.

Dans cet extrait, qui rend hommage aux sitcoms classiques américaines, comme Ma Sorcière Bien-Aimée et The Dick Van Dyke Show, c’est l’heure du coucher pour Wanda et Vision et la sorcière tente d’éteindre les lumières avec ses pouvoirs, tandis que Vision utilise sa vision de nuit pour voir ce qui se passe dehors.

WandaVision voit Wanda Maximoff (Olsen) et Vision (Paul Bettany) vivre leur rêve de vie tranquille en banlieue, mais quelque chose ne va pas. Leur réalité semble tout droit sortie d’une série télé – plusieurs séries télés – et elle change constamment.

Selon Olsen, les épisodes de WandaVision commencent dans le style de la télévision des années 1950 comme The Dick Van Dyke Show et progressent à chaque décennie de sitcoms. L’extrait ci-dessous montre l’ère des années 60.

WandaVision mènera directement aux événements du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Olsen est actuellement à Londres pour la production du film, mais elle a confirmé à Kimmel que le tournage avait dû prendre une pause en raison du dernier confinement au Royaume-Uni. « Puisque les hôpitaux sont débordés ici, nous ne pouvons pas retourner au travail tant que cela ne se calme pas », a déclaré l’actrice.

Rendez-vous le 15 janvier pour la première de WandaVision sur Disney+.

WandaVision – Extrait

Elizabeth Olsen chez Jimmy Kimmel

Source : ABC / Crédit ©Disney+