Je te Promets : Bande-annonce de la version française de This Is Us

Découvrez la bande-annonce de la série Je Te Promets, adaptation française de This Is Us.

Alors que This Is Us continue son bonhomme de chemin sur NBC aux Etats-Unis et sur Canal+ en US+24 avec la saison 5, TF1 a décidé de faire sa propre version. Vous lisez bien, le public français va avoir droit à sa version de la famille Pearson.

Les premières images sont à découvrir dans une bande-annonce présentant ses fictions françaises à venir en 2021. et comme on peut le constater, c’est du pur copier/coller de la version originale. La série suit ainsi une famille identique aux Pearsons. La maman accouche de triplés et en perd un à la naissance, avant d’adopter un bébé noir qui a été abandonné.

Dans Je Te Promets, la maman Rebecca devient Florence (Camille Lou) et le père Jack devient Paul (Hugo Becker). Quant aux « Big 3 », Kate devient Maud (Marilou Berry), Kevin devient Michaël (Guillaume Labbé) et Randall devient Mathis (Narcisse Mame).

Selon le synopsis, la série suit « Paul et sa femme Florence, qui attendent avec impatience la naissance de leurs triplés. De leur côté, Mathis, un trader comblé, vient de retrouver son père biologique mais hésite à le rencontrer ; Maud, une jeune femme obèse, n’arrive pas à maigrir et cherche un sens à sa vie et Michaël, footballeur d’un gros club de Ligue 1 voit sa carrière stoppée après un incident malheureux. Alors que Paul, Mathis, Maud et Michaël fêtent leurs 37 ans, ils font face à des choix importants, qui vont bouleverser leurs vies… ».

Xavier Gandon, directeur des antennes TV et digitales du groupe TF1, décrit Je Te Promets comme « la nouvelle grande série familiale de TF1, qui fera passer les téléspectateurs du rire aux larmes. »

Est-ce que Je Te Promets sera aussi émouvant et attachant que This Is Us ? On attend de voir. On espère surtout que cette version française arrivera à trouver sa propre identité, autrement, il n’y aura pas vraiment de surprises pour ceux qui suivent déjà l’originale.

Je Te Promets devrait arriver à l’antenne au courant de l’année sur TF1.

Je Te Promets – Bande-annonce



Crédit ©TF1