Fast & Furious 9 : Le film est toujours prévu en salles (Nouvelle image)

Fast & Furious 9 aurait dû sortir l’année dernière, mais comme beaucoup de films en 2020, il a été reporté de plusieurs mois à cause de la situation sanitaire mondiale. Pour l’instant la sortie du film est prévue pour le mois de mai 2021 et Vin Diesel, star et producteur du film, se dit dévoué à ce que le film sorte sur les écrans.

« Je suis tellement engagé dans l’expérience cinéma. Évidemment, j’y ai consacré ma vie. C’est un sentiment merveilleux de savoir que nous serons là le 28 mai avec un film que tout le monde voudra voir ensemble. »

Vin Diesel a donc toujours espoir que la situation se débloque et que le public pourra se rendre dans les salles de cinéma pour voir le film. Reste à savoir si les gens se déplaceront.

En attendant, une nouvelle image a été dévoilée via Total Film. On y découvre Diesel dans la peau de son personnage Dom, face à John Cena qui incarne son frère Jakob. Clairement, il règne une certaine tension entre les frères.

Après avoir réalisé les volets 3, 4, 5 et 6 de la franchise, Justin Lin revient pour diriger le neuvième film. De nombreuses stars de la franchise sont également de retour, notamment Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Helen Mirren, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel et Chris «Ludacris» Bridges.

Les nouveaux Michael Rooker, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, John Cena et Cardi B sont aussi à l’affiche du film.

Fast & Furious 9 est pour le moment prévu le 26 mai en France.

Source : TotalFilm et Radar / Crédit ©Universal