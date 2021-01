Army of the Dead : Premières images et détails du film de Zack Snyder

Découvrez les premières images ainsi que des détails pour le film Army of the Dead de Zack Snyder.

Le prochain film de braquage de zombies de Zack Snyder, Army of the Dead, sortira sur Netflix plus tard cette année, et le réalisateur a révélé des premières images ainsi que de nouveaux détails sur le projet très attendu. Snyder a partagé les images dans une interview avec Entertainment Weekly, aux côtés des stars du film Dave Bautista et Tig Notaro.

Snyder confie : « C’est un film de braquage de zombies à part entière, il s’agit donc d’un genre sur un genre d’une excellente manière. Vous vous attendez donc à un pur chaos de zombies, et vous obtenez cela à 100%. Mais vous avez également ces personnages vraiment incroyables dans un voyage fantastique. Cela va surprendre les gens qu’il y ait beaucoup de chaleur et d’émotion réelle avec ces grands personnages… »

Il ajoute : « Avec Dawn [of the Dead], nous avons fait un film de zombies mais avons essayé de le faire jusqu’au bout avec tous ces tropes du genre. C’était tellement amusant, alors j’ai commencé à penser à d’autres genres pour lesquels l’histoire n’avait pas de place. C’est ce ton où vous vous amusez avec le genre mais vous ne vous moquez pas du genre – c’est une ligne fine. »

Tig Notaro fut une addition de dernière minute dans le film parce qu’elle a remplacé Chris D’Elia. Le comédien a été accusé d’agression sexuelle par plusieurs femmes et a donc été retiré du film. « Nous sentions que c’était la bonne chose à faire », a déclaré Snyder sur le remplacement de D’Elia. « C’était la meilleure chose à faire non seulement pour la propriété, mais pour le respect de l’humanité, des gens et de la décence. En fin de compte, c’était un choix assez facile. »

« C’est un rôle comique, et Zack a dit qu’il voulait que je fasse exactement ce que je sais faire – ce qui est bien parce que je dis toujours aux réalisateurs : Avant de dire quoi que ce soit, gardez simplement à l’esprit que je n’ai aucun éventail de jeu, » plaisante l’humoriste.

Notaro a dû filmer ses scènes face à un écran vert puisque le tournage du film était déjà fini. Elle a été ajoutée en post-production. Il sera intéressant de voir le rendu puisqu’elle n’était pas avec le reste des acteurs quand ils ont filmé leurs scènes et leurs réactions sont celles face à D’Elia. Chris D’Elia et Tig Notaro sont deux comiques très différents. Mise à part le fait que l’un est un homme et l’autre est une femme, ils n’ont pas le même humour ni la même façon de jouer.

Netflix n’a pas encore dévoilé de date pour Army of The Dead.

