The Walking Dead : « De nouvelles directions folles » pour le film avec Rick

Scott M. Gimple donne des nouvelles du film The Walking Dead centré sur Rick après son départ de la série principale.

Cela fait plus d’un an que Rick Grimes n’est plus apparu sur les écrans. Si vous suivez The Walking Dead, vous savez qu’Andrew Lincoln a quitté la série mais vous savez sans doute aussi qu’un film se prépare. Pour l’instant, on sait très peu de choses sur ce film en dehors du fait que c’est le premier d’une trilogie et que Rick sera de retour.

Scott M. Gimple, le chef de la franchise, s’est récemment confié à EW sur ce film que les fans attendent avec impatience. Ils veulent tous savoir ce qui arrive à Rick une fois qu’il est emmené par les gens de l’hélicoptère. Evidemment, Gimple reste très cryptique sur les événements mais donne tout de même de qui patienter.

Tout d’abord, le scénario est toujours en cours d’écriture : « Nous l’affinons actuellement. Je ne veux pas en dire beaucoup plus. Cela se déroule de manière incroyable, mais nous essayons de rendre cela très spécial pour toutes les personnes impliquées et nous nous mettons la pression. C’est un processus incroyablement délibéré en ce moment. »

Si le scénario avance, Gimple dévoile que pour le moment, ils n’ont toujours pas engagé de réalisateur. «Le réalisateur n’a pas été choisi pour ce film, » dit-il.

Nous savons également que le film sortira en salles et est traiter comme un film de cinéma. Il ne sera donc pas disponible à la télévision juste après son passage en salles, il faudra attendre un peu avant de le voir sue le petit écran. Cependant, ceci est valable pour les Etats-Unis. En ce qui concerne la sortie française, la situation n’est pas claire, mais il y aura probablement aussi une chronologie des médias à respecter.

Les fans espèrent que Michonne sera présente dans le film mais pour le moment, Gimple refuse de confirmer si Danai Gurira sera à l’affiche : « Je ne veux pas devancer The Walking Dead. Je ne veux pas que les gens regardent déjà ce que Michonne pourrait faire ou ne pas faire ensuite. Elle a une histoire incroyable à venir dans Walking Dead qui informe de la suite, mais je ne veux pas aller devancer les choses. Nous avons travaillé très dur dessus. »

Il refuse aussi de dire si d’autres personnages seront présents : « Je ne peux même pas vous donner une chose définitive parce que nous jouons vraiment un peu avec maintenant. Nous avons un domaine et une direction formidables dans lesquels nous nous dirigeons, mais nous jouons avec différents aspects de ça. ».

Ce que Gimple accepte de dire, c’est que le film va vraiment ouvrir de nouveaux horizons pour la franchise, tout en continuant l’histoire de Rick : « Nous allons continuer à raconter l’histoire de Rick, et nous allons découvrir tellement de choses à travers cette histoire. Rick sera mis au défi de différentes manières que, à certains égards, tout ce qu’il a vécu l’a en quelque sorte préparé. »

Il ajoute : « C’est un monde beaucoup plus vaste que celui dans lequel il opérait, et qui était un défi en soi. Maintenant, les choses s’intensifient, et tout comme nous nous dirigeons vers le grand écrans – dans de vraies salles de cinéma, avec un écran suffisamment large – nous allons remplir cet écran d’un tout nouveau monde. »

Ce film sera vraiment à grande échelle : « L’échelle est plus grande et le budget est plus grand, et c’est The Walking Dead, mais intensifié, à la fois dans les thèmes narratifs, mais aussi dans ce que nous voyons à l’écran. Je dis intensifié, mais je dois aussi dire que c’est aussi très différent. Ce ne sera pas exactement la même chose que nous avons vu à la télévision, juste plus grand.»

Il continue : « Nous allons dans de nouvelles directions folles. Le cinéma est différent de la télévision. La télévision c’est du genre, boom, c’est terminé. Les films, pour calibrer une heure et demie, deux heures, ce n’est pas une blague, et c’est très amusant, mais c’est un vrai défi et nous le prenons très au sérieux pour les fans. »

Il conclut en disant : « Nous voulons vraiment leur offrir quelque chose de spécial, quelque chose qui vaut leur voyage au cinéma. Nous essayons d’être très délibérés et de proposer quelque chose de nouveau. »

Pour le moment, il n’y a aucune date pour le film The Walking Dead. En attendant, la série principale revient en février et la nouvelle série World Beyond arrive dans quelques mois. Elle sera disponible en France sur Amazon.

Source : EW / Crédit ©AMC