The Mandalorian : Taika Waititi connait le vrai nom de Bébé Yoda

Taika Waititi confirme que L’Enfant alias Bébé Yoda, a un vrai nom dans The Mandalorian.

En novembre dernier, quand la série The Mandalorian a été lancée sur Disney+, le monde entier est tombé sous le charme d’une créature adorable qui a été surnommée Bébé Yoda par la toile. Officiellement, dans la série, on fait référence à lui comme l’Enfant mais parce qu’il est e la même race – inconnue – que Yoda et qu’il n’a pas encore de nom, tout le monde l’appelle Bébé Yoda.

Apparemment, ce bébé a bien un nom et cela a été confirmé par Taika Waititi qui est passé derrière la caméra pour que le final de la saison 1 et qui fait aussi la voix de l’androïde IG-11. Durant le tapis rouge des Golden Globes, le réalisateur a été interrogé sur la série et bien évidemment, il refuse de donné le nom de l’Enfant.

Kyle Buchanan du New York Times a rapporté les propos de Waititi « Son nom n’est pas Bébé Yoda ! » insiste le réalisateur. Apparemment, il connait le nom mais il ne donne aucun indice dessus : « J’attends que Favreau le révèle. »

I also asked Taika about Baby Yoda, since he directed the MANDALORIAN finale. “He’s not named Baby Yoda!” Taika insisted. There is a name yet to be revealed, and Taika knows it but won’t hint. “I’ll wait for Favreau to give that away.” — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 6, 2020

Waititi ne dévoile pas l’information et laisse cette tâche au créateur Jon Favreau. Et Waititi n’est pas le seul a connaitre le véritable nom de Bébé Yoda, Gina Carano qui incarne Cara Dune est aussi dans la confidence.

Quand un compte de fan de Baby Yoda s’excuse de l’avoir malmenée dans une scène, elle répond : « C’est bon, je connais ton vrai nom. »

It’s ok. I know your real name. 😘 Going to have to change your account you are. ♥️ pic.twitter.com/JwttbQMKiI — Gina Carano (@ginacarano) January 2, 2020

Peut-être que la saison 2 révélera enfin son nom. La production des nouveaux épisodes est actuellement en cours, pour les voir, il faudra attendre l’automne prochain. En attendant, la saison 1 de The Mandalorian sera à voir en France à partir du 31 mars, date de lancement de la plateforme Disney+ dans l’hexagone.

