Sex Education saison 2 : L’amour fait mal dans la bande-annonce

Netflix dévoile enfin la bande-annonce de la saison 2 de la série Sex Education.

Netflix a enfin dévoilé une bande-annonce pour la saison 2 de sa série Sex Education qyu sera disponible dans 10 jours sur la plateforme. Otis, sa mère et ses amis sont de retour pour une saison 2 qui s’annonce assez intéressante et profonde pour les personnages qui découvrent vraiment que l’amour peur faire mal, au sens propre, comme au figuré.

Dans la saison 2, Otis, lui-même novice en la matière, doit apprendre à contrôler ses tous nouveaux désirs et pulsions pour avancer dans sa relation avec sa petite-amie Ola, tout en gérant ses rapports tendus avec Maeve. Mais c’est sans compter sur la relation de leurs parents qui, comme le montre le trailer, pourrait bien les freiner. La relation entre Jean et Jakob est en effet démasquée et ils doivent désormais apprendre à fonctionner en tant que famille recomposée.

Pendant ce temps, le lycée Moordale est touché par une épidémie de chlamydia, soulignant le besoin urgent d’offrir aux élèves une meilleure éducation sexuelle, c’est là que Jean débarque à l’école et embarrasse son fils encore plus.

La relation entre Maeve et sa meilleure amie Aimée est plus forte que jamais depuis qu’Aimée a pris ses distances des « Intouchables ». De son côté, Lily a mis en pause ses expérimentations sexuelles pour se concentrer sur ses talents créatifs et trouve une nouvelle amie en la personne d’Ola.

Éric se découvre une certaine confiance en lui qui lui attire l’attention de personnes inattendues … Et de son côté, Adam, qui a intégré l’école militaire, est toujours déboussolé par ses sentiments pour Éric. On découvre qu’un nouveau lycéen français va s’immiscer entre les deux.

Jackson doit faire travailler son cerveau plutôt que ses pectoraux face à la pression que lui mettent ses parents quant à sa réussite.

Sex Education revient le 17 Janvier 2020 sur Netflix avec 8 épisodes inédits.

Sex Education saison 2 – Bande-annonce VOST

Crédit ©Netflix