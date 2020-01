Les Nouveaux Mutants : Enfin une bande-annonce pour le film X-Men !

Une nouvelle bande-annonce est enfin disponible pour le film Les Nouveaux Mutants.

Josh Boone, le réalisateur du film Les Nouveaux Mutants avait promis une bande-annonce pour ce mois-ci, elle est enfin là. En octobre 2017, une première bande-annonce pour le film prévu pour une sortie en 2018, avait été dévoilée puis tout a changé.

Le film a été repoussé à plusieurs reprises et devait subir quelques reshoots mais entre temps, la fusion entre Fox et Disney est arrivée. Il semblait alors que le film était condamné à ne jamais sortir mais Disney a affirmé qu’il sortira. Aujourd’hui, cette bande-annonce confirme que c’est le cas.

Récemment, le réalisateur a confirmé que le film qui sortira sera finalement sa vision initiale, à savoir un film d’horreur dans le monde des X-Men. Cette bande-annonce prouve bien que c’est un film différent des autres X-Men et que l’élément d’horreur est bien présent.

Les Mutants deviennent dangereux – pour eux-mêmes comme pour les autres – lorsqu’ils découvrent leurs pouvoirs. Détenus contre leur volonté dans une division secrète d’un mystérieux hôpital psychiatrique, cinq jeunes mutants doivent apprivoiser leurs dons et assumer les graves erreurs de leur passé. Traqués par une puissance surnaturelle, leurs peurs les plus terrifiantes vont devenir réalité.

Le casting du film inclut Anya Taylor-Joy (Glass), Maisie Williams (Game of Thrones), Henry Zaga (Teen Wolf), Charlie Heaton (Stranger Things), Blu Hunt (The Originals) et Alice Braga (I Am Legend).

Le film est prévu pour le 1er avril 2020.

Les Nouveaux Mutants – Bande-annonce VF

Les Nouveaux Mutants – Bande-annonce VOST

Crédit ©Fox