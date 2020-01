Avengers Endgame : Nouvel easter egg découvert sur Captain America

Un nouvel easter egg assez sombre a été découvert par les fans dans Avengers Endgame concernant Captain America

La chasse aux easter eggs n’en finit pas. Les fans continuent sans relâche de trouver des références et autres clins d’œil dissimulés dans le film Avengers Endgame. Un des derniers à faire surface concerne Captain America et un événement tragique dans l’histoire du personnage.

Quand Steve et Tony se rendent dans les années 70, ils passent par le Camp Lehigh à la recherche de la Pierre de l’Espace. Sur l’uniforme de Steve, on peut voir le nom « Roscoe ». Ce nom ne vous dit peut-être rien mais il est directement en rapport avec les comics.

Roscoe Simons est apparu dans les comics en 1974 et 1975 et a assuré le rôle de Captain America à la place de Steve pendant quelque temps. Malheureusement pour lui, Roscoe a été kidnappé et tué par Red Skull. C’est une triste histoire qui a poussé Steve à reprendre son bouclier dans le numéro 183 de Captain America quand il a découvert le corps de Roscoe.

Evidemment, le film n’est pas rentré dans les détails de cette triste mort mais le clin d’œil est plutôt bien penser. Cela montre que les scénaristes et réalisateurs ont vraiment incluent beaucoup de références qui continuent d’être découverte des mois après la sortie.

Avengers Endgame est disponible en VOD et Blu-ray.

Source : ScreenGeek / Crédit ©Marvel