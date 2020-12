The Falcon and the Winter Soldier Star : une date pour janvier 2021 ?

La comédienne Emily VanCamp a annoncé qu’il est probablement possible que The Falcon and the Winter Soldier Star soit disponible sur Disney+ dès janvier 2021

L’année 2020 a contraint à repousser la sortie de nombreuses séries liée au covid-19. The Falcon and the Winter Soldier Star n’a pas échappé à la règle ! Initialement prévue pour août 2020, la série a été bouleversée par la pandémie avec l’arrêt total de la production.

Une attente longue, mais l’actrice Emily VanCamp qui incarne Sharon Carter, nous a rassuré dans une interview donnée au MCU. Elle ne donne pas de date de sortie, mais confie au site : « Ils ont terminé le tournage et ont probablement presque terminé le montage à ce stade. Espérons en début d’année. The Resident démarre également en janvier, il se peut que vous me voyez beaucoup !».

La comédienne laisse encore planer le doute sur une éventuelle mise en ligne en janvier. De plus, la sortie de la saison 2 de la mini série WandaVision, dès le 15 janvier sur Disney +, laisse peu de chance à ce que les studios Marvel diffusent au même moment deux grands programmes attendus sur Disney+.

Au cours de l’entretien, Emily VanCamp n’a laissé aucune information sur l’intrigue qui reste bien secrète. L’acteur Sébastian Stan a seulement déclaré qu’il y aurait beaucoup de scènes d’actions massives avec une analyse « profonde sur les personnages. Les personnes gagnent beaucoup plus de temps pour que nous puissions tous les explorer».

Conclusion ? Nous sommes toujours dans l’attente d’une véritable date pour The Falcon and the Winter Soldier Star.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PJ Stock (@pjstock42)

Crédit photos : ©Disney / Source : Movieweb