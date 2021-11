The Boys saison 3 : Laurie Holden se dévoile en costume de Crimson Countess

Laurie Holden se dévoile en costume de Crimson Countess dans la saison 3 de The Boys.

La saison 3 de The Boys accueillera plusieurs nouveaux super-héros et parmi eux se trouve Crimson Countess qui sera incarnée par Laurie Holden (The Walking Dead). Une première image de l’actrice dans son costume rouge a été dévoilée et elle est à voir en fin d’article.

Parmi les autres nouveaux qui ont rejoint la série, on trouve Nick Wechsler (Revenge) qui incarnera Blue Hawk, tandis que Miles Gaston Villanueva (Law & Order True Crime: The Menendez Murders) et Sean Patrick Flannery (Dexter) joueront respectivement Supersonic et Gunpowder.

De plus, Kristin Booth (Orphan Black) et Jack Doolan (Marcella) incarneront les super-héros frères et sœurs Tessa et Tommy, alias les TNT Twins. Et bien sûr, Jensen Ackles (Supernatural) jouera un rôle important en tant que tout premier super-héros, Soldier Boy.

Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty, Antony Starr, Karen Fukuhara et le gang reviennent pour une nouvelle saison qui abordera l’histoire de Vought en Amérique. Cela inclut l’histoire de Payback, la première équipe de super-héros au monde avant la formation des Sept. Soldier Boy (Jensen Ackles) était le chef de ce groupe.

Claudia Doumit reviendra dans un rôle élargi en tant que membre du Congrès Neuman après la révélation choquante de la saison 2. Katia Winter (Sleepy Hollow, Dexter) a été annoncée dans le rôle de Little Nina, un personnage aussi déjanté que le reste de la série.

Source : TVLine / Crédit ©Amazon Prime Video