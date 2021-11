CW saison 2021/2022 : Dates pour Superman & Lois, Charmed, Dynastie, Naomi…

La CW annonce son planning de mi-saison 2021/2022 avec les dates pour Superman & Lois, Charmed; Dynastie, Kung Fu, Naomi et All American Homecoming.

La CW a annoncé sa grille de mi-saison qui va de fin décembre 2021 au début du mois de mars 2022.

Le 20 décembre, Dynastie lancera sa saison 5 dans une case temporaire le lundi avec deux épisodes puis cèdera sa place à All American qui reviendra après sa pause le 21 février. Ce même jour, la chaine lancera la série spin-off All American Homecoming, puis dès le 11 mars, Dynastie reviendra dans sa case du vendredi, en binôme avec la saison 4 de Charmed.

Superman & Lois lancera sa saison 2 dès le 11 janvier et aidera à booster la nouveauté Naomi, la série de super-héros DC produite par Ava Duvernay.

Notez qu’après les 5 épisodes spéciaux qui lanceront les nouvelles saisons de Riverdale et The Flash le 16 novembre, les deux séries ne reviendront pas avant le mois de mars 2022. Riverdale s’installera le dimanche soir dès le 6 mars et The Flash prendra la case du mercredi dès le 9 mars. La série sera couplée avec le lancement de la saison 2 de Kung Fu.

Lundi 20 Décembre

20h – Dynastie Saison 5 premiere

21h – Dynastie (second episode inédit)

Vendredi 7 Janvier

21h – Nancy Drew (retour mi-saison)

Mardi 11 Janvier

20h – Superman & Lois Saison 2 premiere

21h – Naomi series premiere

Mercredi 12 Janvier

20h – Legends of Tomorrow (retour mi-saison)

21h – Batwoman (retour mi-saison)

Dimanche 16 Janvier

21h –Two Sentence Horror Stories Saison 3 premiere

21h30 – Two Sentence Horror Stories (second épisode inédit)

Lundi 17 Janvier

21h – 4400 (retour mi-saison)

Jeudi 27 Janvier

20h – Walker (retour mi-saison)

21h – Legacies (retour mi-saison)

Lundi 21 Février

20h – All American (retour mi-saison)

21h – All American Homecoming series premiere

Dimanche 6 Mars

20h – Riverdale (retour mi-saison)

Mercredi 9 Mars

20h – The Flash (retour mi-saison)

21h – Kung Fu Saison 2 premiere

Vendredi 11 Mars

20h – Charmed Saison 4 premiere

21h – Dynastie (retour dans son ancienne case)