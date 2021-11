Black Panther 2 : Tournage en pause alors que Letitia Wright se remet de sa blessure

Le tournage de Black Panther Wakanda Forever fait pause alors que Letitia Wright se remet de sa blessure.

Le tournage de Black Panther Wakanda Forever va faire pause. Disney a décidé de stopper la production du film temporairement afin que Letitia Wright se remette de sa blessure après son accident survenu sur le tournage l’été dernier. Elle avait alors été brièvement hospitalisée puis libérée, et elle se remet depuis alors que le tournage continuait sans elle.

Les caméras pour Wakanda Forever sont actuellement à Atlanta, avec le retour du scénariste et réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler. Selon The Hollywood Reporter, qui a d’abord rapporté la nouvelle, Coogler a filmé autant de séquences qu’il le pouvait sans Wright. La production devrait s’arrêter la semaine de Thanksgiving, avant de reprendre au début de 2022.

Wright reprend son rôle de Shuri, la petite sœur de T’Challa dans cette suite qui reprend après les événements de l’original de 2018. Marvel reste discret sur l’intrigue de Wakanda Forever, mais il continuera l’histoire de la famille royale du Wakanda après la mort de l’acteur de T’Challa, Chadwick Boseman, l’année dernière.

Daniel Kaluuya, Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Angela Bassett et Winston Duke devraient également être de retour, rejoints par la créatrice de I May Destroy You, Michaela Coel, dans un rôle inconnu. Dominique Thorne a également rejoint le casting en tant qu’inventrice Riri Williams qui sera plus tard la star de sa propre série Disney +, Ironheart.

Pour l’instant, l’arrêt de la production ne devrait pas affecter la date de sortie de Wakanda Forever, le film devrait toujours sortir en salles le 9 novembre 2022 en France.

Source : THR / Crédit ©Marvel