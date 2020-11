The Eternals : Du matériel promo en français pour le film Marvel a fui sur la toile

Découvrez une photo promo et une description pour le film The Eternals qui ont fui sur la toile.

Alors que film devait initialement sortir ce mois-ci, The Eternals a été repoussé d’un an et ne sera pas dans les salles avant novembre 2021. C’est donc armé de beaucoup de patience que les fans attendent, ne serait-ce que des images officielles, voire un teaser pour le film.

Pour l’instant, il est difficile de trouver du matériel officiel pour le film mais des images promotionnelles semblent avoir fuité en ligne et dévoilent les personnages cosmiques en costumes. Ces images ne sont pas très nettes mais elles donnent tout de même un petit aperçu de cette nouvelle équipe de super-héros Marvel.

Leaked pic of the Eternals and I’m pissed off that we haven’t at least had a TEASER trailer. pic.twitter.com/qrYs2bHsPE

En plus de cette image, une description de l’équipe est aussi disponible. On notera que le matériel de promo qui a fui est en français.

the eternals are a species of immortal aliens from a distant planet who arrived on earth thousands of years ago. these super-heroes have been protecting humans since the dawn of time pic.twitter.com/wWnfrHY2JP

